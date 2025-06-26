‘Batma noktasına gelindi’

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, yerli üretimin hükümet tarafından yeterince desteklenmediğini belirterek, planlı ve sürdürülebilir üretim yapılmadığı takdirde bir yıl içerisinde çoğu üreticinin batacağını açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ve birlik yönetimi dün düzenlediği basın toplantısında; kuzu ithalatı, et fiyatları, süt ve hayvancılık sektöründe yaşadıkları sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Onalt yaptığı konuşmada, ülkede “üretirken batan ilk sektör” olarak tarihe geçmek istemediklerini ifade etti. Onalt, damızlık ithal kuzu konusu için bir heyetin 10 Temmuz’da İspanya’ya gideceğini ve Barcelona’dan yola çıkacak ithal kuzuların Ağustos başında Gazimağusa Limanı'nda olacağını belirtti.

Adil Onalt ayrıca fiyatını 300 TL’de tuttukları canlı kuzunun devletin denetim yapmaması sebebiyle marketlerde bin 200 TL’den satılmasını “beceriksizlik” olarak niteledi.

“Yeni yol haritası belirlenecek”

Binboğa Yem Fabrikası konusuna da değinen Onalt, “Binboğa bizim namusumuzdur, biz temizleyeceğiz” dedi.

Kendilerinin üreticiler olarak ellerini taşın altına soktuklarını fakat tarafların tümünün bunu yapmadığını savunan Onalt, 30 Haziran’ın son gün olarak belirlendiğini, bu tarihten sonrasında yeni bir yol haritasının belirleneceğini söyledi.

“Süt fiyatları eriyor”

Adil Onalt’ın ardından söz alan diğer birlik yetkilileri yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapıp, çözüm önerilerinde bulundu. 21 aylık son süreçte hayvancıların maliyetlerinin artmaya devam ettiğini belirten üreticiler, buna karşın süt fiyatının asgari ücret karşısında erimeye devam ettiğini kaydetti. Üreticiler, “süt fazlası var” açıklaması yapıldığına işaret ederek, şu an süt üretiminin rantabl olmadığını söyledi.

Süt imalatçılarının süt üretimi artırılsın baskısına rağmen yetkililerin ısrarla süt fazlası var açıklaması yaptığına dikkati çeken üreticiler, “kota - limit” uygulamasıyla kendilerine ne kadar süt üretilmesi gerektiğinin söylenmesini talep ederek, “Limit belirlesinler ona göre üretim yapalım” dedi.

Üreticilerin yüzde 12 ile kredi aldığı Kalkınma Bankası'nın bugün faizi yüzde 35-36’lara çekmesini de eleştiren üreticiler, faizin yüzde 21’e alınması için girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.