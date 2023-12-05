İngiltere'de Casinolara Jackpot yasağı getiriliyor



İngiltere'de kumarhanelerin aşırı kumar oynamayı teşvik etmemesi için bir dizi önlemi tartışmaya açtı.

Birleşik Krallık Kumar Komisyonu, İngiltere'de kumar oynamayı daha güvenli ve daha adil hale ge yeni bir dizi istişare başlattı.

Bu istişarelerden ikincisine, önerilerin alınması amacıyla geçen hafta başlandı. İstişare ile, kumarhanelerin aşırı kumar oynamayı teşvik etmesinin engellenmesi için Komisyon'u

yaptığı önerilerin, oyuncular, kumar işletmeleri ve diğer ilgili gruplar tarafından değerlendirmesi 12 hafta boyunca, 21 Şubat 2024'e kadar toplanacak görüşler arasında, ‘Sosyal Sorumluluk Teşviki önemli tartışma konularından birini oluşturuyor. Bu madde altında, casinoların zararlı veya aşırı kumar oynamayı teşvik etmemeleri için free bahis, Jackpot tombala ve piyango gibi promosyonların yasaklanması veya sınırlanması hakkında görüş toplanıyor

Para yatırma limitleri gibi ön taahhüt araçlarından yararlanmak isteyen oyuncuların yapacağı işle kolaylaştırılması bir diğer başlıkta toplanıyor.

Oyuncunun iflası durumunda şeffaflık sağlanmasına yönelik önlemler de tartışmaya açıldı.Komisyon tarafından belirleyen oyunculara hesaplarındaki durum ile igili kumarhaneler tarafından uyarı yapılması şartı konulacak..

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 15:39