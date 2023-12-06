“Sizler fahri elçilerimizsiniz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC üniversitelerinden mezun olan ve ülkelerine dönen Kırgız vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar’ı KKTC Bişkek Temsilciliği Ofisi’nde ziyaret eden öğrenciler, KKTC Cumhurbaşkanı’nı ülkelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti; Kıbrıs’ta Kırgız öğrenci olma tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilik dönemlerinde birçok Kıbrıslı arkadaş da edindiklerini belirten öğrenciler, “Kıbrıs kalbimizde kaldı. Orayı evimiz olarak görüyoruz” dediler, ülkenin en çok sakinliğini, hava ve denizini sevdiklerini söylediler.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kırgızistan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde daha fazla öğrencinin KKTC’ye gelmesi talebinde bulunduğunu kaydetti.

KKTC’nin bir eğitim adası olduğunu ve kültürel anlamda da iki ülkenin yakın olduğunu belirten Tatar, ülkede yaşayan Kırgız sayısının da artmakta olduğuna dikkat çekti.

Eğitim ve kültür alanında iki ülke arasında daha fazla çalışma yapılması gerektiği söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye-Kırgızistan arasında haftada 20’den fazla uçağın kalktığını, Türkiye'nin de her yerinden kısa sürede KKTC’ye ulaşılabileceğini ifade etti.

Tatar, KKTC mezunlarının ülkelerindeki iş hayatlarında başarılı olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi, “Sizler bizim fahri elçilerimizsiniz” dedi.

Okul ve hastane ziyareti

Temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’da olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi ve Kırgızistan Maarif Okulu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünkü programı kapsamında ilk olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından finanse edilen ve Türkiye Sağlık Bakanlığı himayesinde olan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastanede Tatar’ı karşılayan Başhekim Dr. İlker Akar, Dostluk Hastanesi hakkında bilgi vererek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine TİKA tarafından bölgeye hizmet vermesi için yapılan hastanenin özellikle kalp cerrahisi alanında uzmanlaştığını kaydetti.

Tatar: Türk doktorlarına güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da profesyonel donanımlı imkanlara sahip Türkiye- Kırgız Hastanesi ve bölgeye verdiği imkanları görmüş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye’nin tıp alanında çok geliştiğini, bunun yansımalarının KKTC’de de görüldüğünü kaydetti.

Gündemde her zaman nasıl daha iyi hizmet verilebileceğinin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmaları devam eden Girne ve Güzelyurt hastaneleri, askeri hastanenin yeni binaya taşınması ve yakında temelleri atılacak 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi’nden bahsetti.

“Türk doktorlara güveniyoruz” diyen Tatar tüm ekibi kutladı.

Tatar’dan Ata-Beyit’e ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’daki temasları kapsamında, katledilen aydınlar için Bişkek’te inşa edilen Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti.

Tatar, ilk olarak, Kompleks içerisinde bulunan, Kırgızistan'da 107 yıl önce yaşanan "Ürkün Olayı" nedeniyle yapılan Ata Beyit Anıtı’nı ve 1938 yılında infaz edilen 138 Kırgız aydın için yapılan anıtı ziyaret ederek, bilgi aldı.