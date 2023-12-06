Han Yunus'u kuşattı

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, savaşın bu aşamasının askeri açıdan zor olacağını söyledi. Hedefte daha önce "güvenli bölge" olarak duyurulan Han Yunus var. Ordudan yapılan açıklamada, Han Yunus'un kuşatıldığı belirtildi. Bölgeden şiddetli çatışma haberleri gelirken, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 16 bin 248'e yükseldi.

Öte yandan İsrailli siyasi analist Nahum Barnea'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Analist, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlayan kara operasyonlarının büyük olasılıkla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde sona ereceğini" iddia etti.

İsrail ordusu, bölgedeki en büyük kent olan Han Yunus'u kuşattıklarını duyurdu. Filistin direniş grupları henüz İsrail'in iddiasını doğrulayacak bir açıklama yapmadı.

İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, savaşın bu aşamasının askeri açıdan zor olacağını söyledi. Ardından İsrail tankları ilk kez Han Yunus'un doğusuna girdi. Bölgede İslami Cihad güçleriyle yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Han Yunus, savaşın ilk aşamasında "güvenli bölge" olarak ilan edilmişti. İsrail ordusu, kenti tamamen kuşattılarını açıklarken, İslami Cihad güçleri de İsrail ordusuyla savaştıkları görüntüleri paylaştı. İsrail ordusunun çok sayıda zırhlı araç ve tankla Han Yunus merkezinin yaklaşık 6 kilometre kuzeyine konuşlandığı ortaya çıkmış, kara kuvvetlerinin aldığı mevziler uydu görüntülerine yansımıştı.

800'den fazla Hamas tüneli tespit edildi

Öte yandan yalnızca Gazze'nin güneyi değil, İsrail'in kara ve hava operasyonları kuzeyde de sürüyor. İsrail ordusu, bölgenin en büyük mülteci kampı olan Cebaliye'nin de kuşatıldığını açıkladı.

Kampın Hamas tarafından üs olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Bölgedeki Hamas altyapısına yönelik saldırılar da devam ediyor. İsrail ordu sözcüsü, şimdiye kadar 800'den fazla Hamas tünelinin tespit edildiğini ve bunlarının 500'ünün imha edildiğini açıklamıştı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise, İsrail'in Hamas'ın tünel ağını yok edecek planını sayfalarını taşıdı.

Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, İsrail'in Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalamayı planladığı öne sürüldü. İsrail güçlerinin geçen ay Şati Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki büyük deniz suyu pompalarının montajını tamamladığı iddia edildi.

En az beş pompadan her birinin saatte binlerce metreküp suyu tünellere taşıyarak, tünelleri haftalar içinde su altında bırakabileceği belirtiliyor.

Ancak İsrailli yetkililer su baskını planına ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

