Sağduyulu olun

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ile Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaparak, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu. Bahçeli, siyasi farklılıkların toplumsal gerilime dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Türk siyasetinin devlet geleneği, Cumhuriyet'in kazanımları ve çok partili hayatla şekillendiğini belirten Bahçeli, siyasi rekabetin demokratik hayatın doğal bir parçası olduğunu ancak devletin ve milletin tüm siyasi partilerin üzerinde bulunduğunu ifade etti.

CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan köklü bir siyasi kurum olduğunu kaydeden Bahçeli, MHP ile CHP arasında fikir ve siyaset anlayışı bakımından önemli farklılıklar bulunduğunu ancak bu farklılıkların demokratik hayatın zenginliği olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, devletin bekası ve milletin birliği söz konusu olduğunda ortak irade ortaya konulmasının önemine işaret ederek, siyasi ayrılıkların çatışma gerekçesi haline getirilmesinin Türkiye'ye fayda sağlamayacağını dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki yollara başvurmasının ve partisinin geleceğine ilişkin görüşlerini açıklamasının doğal hakkı olduğunu belirten Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin hakaret ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Özgür Özel'in de CHP Genel Başkanı olarak yürüttüğü siyasi çalışmalar ile temsil ettiği makamın saygıyı hak ettiğini belirten Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun haklarına nasıl riayet ediliyorsa Özgür Özel'in siyasi birikimi ve konumu da aynı şekilde saygıyla karşılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Makamlar gelip geçicidir

CHP içinde veya çevresinde ortaya çıkan yeni siyasi oluşumların demokratik hayatın doğal bir parçası olduğunu ifade eden Bahçeli, eski yol arkadaşları arasında yaşanan tartışmaların düşmanlığa dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni ve organizasyon tartışmalarına da değinen Bahçeli, iddiaların hukuk çerçevesinde açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, doğruluğu kesinleşmemiş bilgiler üzerinden kişilerin hedef alınmasının doğru olmadığını kaydetti.

CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmaların Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere tüm taraflara karşılıklı saygı ve sağduyu çağrısında bulundu.