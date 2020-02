Ölü sayısı 213 vaka sayısı 9 bin

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını dünya genelinde hızla yayılıyor. Virüs salgınında ölü sayısı 213'e yükseldi, vaka sayısı ise 9 bini aştı. Corona virüsü son olarak İngiltere ve Rusya'ya sıçradı. İtalya'da ise hükümet corona virüsü nedeniyle OHAL ilan etti. Avrupa Birliği (AB), yeni tip corona virüs salgınının araştırılması için 10 milyon euro hibe edeceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle bu ülkeyle sınırların kapatılmasının insanları yasa dışı yollardan Çin'e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulundu. Çin'in Wuhan kentinde ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor. Çin'de, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle can kaybı 213'e yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bini aştı. Hubei eyaletine bağlı 17 kentte yaşayan yaklaşık 50 milyon kişi karantina altında yaşıyor.

İtalya'da acil durum ilan edildi

İtalya'da hükümet, Dünya Sağlık Örgütü'nün dün uluslararası acil durum ilan etmesinin ardından, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıkladı. Başkent Roma'da Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bugün toplanan bakanlar kurulu, iki Çinli turistte tespit edilen yeni tip corona virüs vakasıyla etkin mücadele edilebilmesi için ülke genelinde acil durum ilan etme kararı aldı. Acil durum süresinin 6 ay olduğu ve bu süre için 5 milyon euroluk kaynak ayrıldığı kaydedildi. Söz konusu kaynakla, daha fazla özel tulum, eldiven ve maske gibi koruma sağlayan materyal temin edileceği belirtildi. Bu arada, İtalya'nın dün Çin'le karşılıklı uçuşları durdurma kararının ardından bu ülkeden gelen son uçakla Milano Malpensa Havaalanı'na inen yolcuların sıkı şekilde iki kez sağlık taramasından geçirildiği ifade edildi.

Floransa'da Çinlilere ırkçı saldırı

İtalyan basınında yer alan görsellerde ve haberlerde, Floransa kentinde bir grup Çinli turiste yaklaşan bazı İtalyanların, "Gidin evinizde saçın virüsünüzü" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Bu arada, Repubblica gazetesinin haberine göre başkentin ünlü konservatuvarı Santa Cecilia'da okul yönetiminin Uzak Doğulu öğrencilerinin sağlık kontrollerinden geçmesini zorunlu kıldığı bildirildi.

Rusya'da ilk vaka

Rusya’da ilk kez yeni tip corona virüsü vakası tespit edildi.Diğer taraftan, Rusya'nın Çin'deki vatandaşlarını 1 Şubat itibariyle tahliye edeceği açıklandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişide yeni tip corona virüs tespit edildiğini bildirdi. Hastalardan birinin Tümen, ikinci hastanın ise Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde bulunduğunu belirten Golikova, "İki hasta da Çin vatandaşı." dedi. Rusya’nın salgına ilişkin ilave önlem kararı aldığına işaret eden Golikova, "Çin’in Hubey bölgesindeki Rus vatandaşlarını tahliye edeceğiz. Ayrıca Moğolistan sınırımızdaki giriş çıkışları sınırlandıracağız." diye konuştu. Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vizesi vermeyi de durdurma kararı aldıklarını anlatan Golikova, hastaların müşahede altına alındığı söyledi. Rusya, daha önce Çin’le sınırını kapatma kararı almıştı.

Virüs Çin’den birçok ülkeye sıçradı

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ,Makao ve Tibet özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı. Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla İngiltere, Filipinler, Hindistan, Finlandiya, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, BAE, Almanya ve son olarak İtalya'ya sıçradı.

Dünya Sağlık Örgütü: Sınırlarınızı kapatmayın

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, diğer devletlerin Çin ile "resmi sınır geçişlerini açık tutmaları için çok büyük bir sebep olduğunu" belirtti. Lindmeier, sınırların kapatılması durumunda insanların düzensiz ve yasa dışı yollardan Çin'e girip çıkacağı, dolayısıyla sağlık kontrolü yapılamayacağı için virüsün daha fazla yayılacağı uyarısında bulundu.

Almanya yüz vatandaşını tahliye ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çin'de coron avirüs salgınının görüldüğü bölgede bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere hava kuvvetlerine ait bir uçağın Köln'den bu ülkeye hareket ettiğini söyledi.

AB'den 10 milyon Euro hibe

Avrupa Birliği (AB), yeni tip Corona virüs salgınının araştırılması için 10 milyon euro hibe edeceğini açıkladı. AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hibenin AB'nin araştırma geliştirme programı olan Horizon 2020'den aktarılacağı belirtildi.

Endonezya'da 5 bin işçinin bulunduğu sanayi tesisi karantinaya alındı

Endonezya'da yaklaşık 5 bin Çinli işçinin bulunduğu sanayi tesisi, yeni tip corona virüsüne karşı tedbir amaçlı karantina altına alındı. Jakarta Post gazetesinin haberine göre, yeni tip corona virüsü salgınına karşı Sulawesi Adası'nda aralarında, yaklaşık 5 bini Çinli, 43 bin işçinin bulunduğu PT Indonesia Morowali Sanayi Tesisi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Çin, Türkleri uyardı: Sokağa çıkmayın

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü konusunda Çin Ulusal Göç İdaresi'nin ve Pekin Belediyesi'nin yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik duyurusunu aktardı. Büyükelçilik açıklamasında "Şehir sakinlerinin evlerinde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını telkin etmektedir" denildi.