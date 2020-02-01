AKPA’da konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Doğu Akdeniz’deki istikrarın Kıbrıs sorununun çözümünden geçtiğini vurguladı.

UBP Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan AKPA Genel Kurulunda gerçekleştirilen “Libya’daki ve Orta Doğu’daki son gelişmeler ve Avrupa’ya etkisi” konulu oturuma katıldı.

CTP Milletvekili Armağan Candan konuya ilişkin görüşlerini yazılı olarak Genel Kurul’a sundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Candan, Kaddafi’nin düşmesiyle birlikte 40 yıl süren bir dönemin sonuna gelindiğini, işleyen bir devlet yapısının oluşturulmasının ve Libya’nın yeniden istikrara kavuşması için belli bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Candan, Libya’nın bölgedeki istikrarı tehlikeye sokacak bu denli büyük bir krizin içerisine savrulacağının tahayyül edilmediğini kaydetti.

Candan ayrıca, Suriye ile birlikte Libya’daki krizin, yıllardan bu yana İsrail-Filistin ve Kıbrıs sorunları nedeniyle gerginlik merkezi durumunda olan Doğu Akdeniz’deki istikrarsızlığı daha da tırmandırdığına dikkat çekti.

Candan devamla, Doğu Akdeniz’de süregelen hidrokarbon arama çalışmaları ve münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesi konusunda yaşanan çekişmelerin bölgedeki tansiyonu tırmandıran diğer bir unsuru teşkil ettiğini ve Kıbrıs’ın bu rekabetin merkezinde yer aldığını ifade etti.

Candan, doğal kaynakların bölgedeki gerilimi artırmak yerine işbirliği ve barış ortamını sağlayacak bir unsur olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.