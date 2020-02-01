Mekanı dağıttı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle sürüklenen araç Osman Paşa Caddesi’ne faaliyet gösteren The Quota Bar’a girdi. Barın giriş kısmını yıkan sürücü maddi hasara neden oldu. Hasan Ilgaz Sokak üzerinden LA 047 plakalı aracıyla seyreden Fırat Elma, (29), kavşağa geldiğinde durmadan dikkatsizce Osman Paşa Caddesi’ne giriş yaparak o esnada Rosalin Ronak Ada Hoffmann (23) yönetimindeki LM 419 aracın önünü tıkayıp çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan LM 419 plakalı araç yolun solunda bulunan The Quota Bar isimli iş yerinin duvarına çarpıp, mekanın giriş kısmındaki sandalye, masa, televizyon ve hoparlörü kullanılmaz hale getirdi. Kaza esnasında barın ön tarafında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Barın sahipleri Kerem Gürses ve Sadık Gürses, büyük bir çaba göstererek mekânın yıkılan kısımlarını kısa sürede tamir etti ve eğlencenin kaldığı yerden devam edeceğini dile getirdi.