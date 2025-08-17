Ama sonucu bilen yok

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl sonra ilk kez görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası konuşan iki lider de görüşmenin yapıcı ve oldukça iyi geçtiğini söyledi.

Alaska Zirvesi'nin ardından ABD basınına konuşan Trump, hiçbir şekilde kesinleşmiş bir anlaşma olmadığını söyledi.

Trump, "Anlaşma yapmaya oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum. Top Zelenski'de, ona tavsiyem anlaşma yapması." dedi.

Trump, bundan sonra Putin ile Zelenski arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret ederek, "Zelenski ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve bunu başarma şansımız oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, devam eden ve ilerleme kaydedilen görüşme sürecindeyken Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini dile getirdi.

Birçok noktada Putin ile anlaşmaya vardıklarını yineleyen Trump, geriye "çok az mesele kaldığını" ve kalanların bazılarının "o kadar da önemli olmadığını" dile getirdi.

Putin: Görüşmemiz yapıcı geçti

Putin de, "Görüşmemiz yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesindeydi" dedi.

"Bu savaşa son vermek her iki halkın yararına" diyen Putin, "Son yıllar Soğuk Savaş'tan beri en kötü dönemdi. Eninde sonunda bu durumu düzeltmemiz gerekiyor. Bu noktada devlet başkanları arasındaki görüşme çoktan yapılması gerekiyordu. Başkan Trump'ın Ukrayna çatışmasının çözülmesi için çabaları son derece kıymetli. Ukrayna ulusu bir kardeş ulustur. Bu savaşa son vermek her iki halkın yararına. Çatışmanın temel sebeplerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Doğal olarak Ukrayna'nın güvenliğini de sağlamamız lazım. Kiev ve Avrupa ülkeleri umarız süreci sabote etmez." ifadelerini kullandı.

Putin, Trump'ın "Ben olsaydım savaş çıkmazdı" ifadesine de katıldığını belirtti.

Donetsk ve Donbas konusunda tartışmalar

Bu arada Financial Times’a göre, Putin Trump’a, Rusya’nın ilhak ettiği Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin gevşetilebileceğini teklif etti. Ayrıca Donetsk karşılığında Herson ve Zaporijya’daki cephe hattının dondurulabileceğini söyledi. Öte yandan, Washington Post’a konuşan ABD’li yetkililere göre Trump, Zelenski’ye halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakması” karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdi. Trump, daha önce öne sürdüğü ateşkes koşulundan vazgeçerek doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025, 10:21