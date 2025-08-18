Beyaz Saray’da buluşuyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret edecek. Avrupalı liderler de görüşmeye katılacak.

Bu görüşmede Zelenskiy'nin ABD ve Rusya görüşmelerine daha fazla dahil olmasını sağlamakla ve barış anlaşması durumunda Ukrayna'ya verilebilecek güvenlik garantileriyle ilgili neler yapılabileceği konuşulması planlanıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de, Zelenskiy ile Trump görüşmesine katılmak üzere Pazartesi günü Washington DC'ye gideceği açıklandı.

Başbakanlık sözcüsü, bu gezinin, Trump'ın Alaska'da Putin ile görüşmesinin ardından bilgi alışverişinde bulunma amaçlı olacağını belirtti.

Görüşmelerde ayrıca "güvenlik garantileri, toprak meseleleri ve Rus saldırganlığına karşı savunmasın-da Ukrayna'ya sürekli destek sağlanmasının" ele alınacağı belirtildi. Buna yaptırımlarla baskının devam etmesinin de dahil olduğu eklendi.

Ardından birkaç dakika içinde, Avrupalı liderler tek tek Beyaz Saray'daki görüşmeye gideceklerini teyit etmeye başladı.

Kimler katılacak

Katılacağını açıklayan diğer liderler şöyle:

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İngiltere Başbakanı Keir Starmer



Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025, 09:44