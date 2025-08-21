Bir milyon Filistinli  göçe zorlanıyor

İsrail, Gazze'yi işgale başladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, "Gazze'yi işgal planının ilk aşamasının başladığını" duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail ordusunun Hamas’la girdiği çatışmaların ardından Gazze Şehri’ne yönelik planlanan saldırının ilk aşamasına geçildiğini ifade etti. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, dün akşam saatlerinde düzenlediği basın brifinginde Savunma Bakanlığı'nın Gazze kentinin işgaline ilişkin planları onaylamasının ardından "Gideon'un Savaş Arabaları 2" iki ismini verdikleri saldırılar için çalışmalarına başladığını belirtti. İsrail ordusunun yaklaşık 60 bin yedek askere eylül başında silah altına alınacak şekilde celp gönderdiğini, 20 bin yedek askerin de görevinin uzatılması talimatının verildiğini belirten Defrin, İsrail ordusunun işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki Zeytun bölgesinde saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Netanyahu: İşgali daha kısa sürede tamamlayın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze kentinin işgalini belirlenenden daha kısa sürede tamamlaması talimatını verdi. İsrail Başbakanlık Ofisinden, uluslararası toplumda ve iç kamuoyunda Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin tepkisiyle karşılanan Gazze kentinin işgali planına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Netanyahu'nun, orduya Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" için girişilecek işgalin belirlenenden daha kısa sürede tamamlanması emrini verdiği kaydedildi. Öte yandan İsrail basınına konuşan askeri yetkililer, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayladığı işgal planının yarın Netanyahu’ya sunulacağını bildirdi. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin 8 Ağustos’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şehri'ni işgal önerisine onay vermesinin ardından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da 20 Ağustos’ta İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve diğer üst düzey subaylar tarafından kendisine sunulan Gazze Şehri'ni işgal planını onaylamıştı.

İşgal planının ayrıntıları

Bu arada işgal planının ayrıntıları netleşmeye başladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 50 bin İsrailli yedek asker, Gazze şehrine yönelik saldırı için çağrı emri alacak. Çağrılar birkaç gün içinde yapılacak. Times of Israel'in haberine göre çağrılan yedek askerlerin sayısı, şu anda yedek kuvvetlerde görev yapan on binlerce yedek askere ek olarak belirlendi. Gazze şehri saldırısı devam ederse, işgalde yaklaşık 130 bin İsrailli, yedek kuvvetlerde görev alacak.Emirler, Savunma Bakanı İsrail Katz'ın ordunun planlarını onaylamasının ardından belirlendi.

"GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI B"

Yedek askerlerin tamamının işgale katılması beklenmiyor çünkü bazıları diğer saldırılardaki düzenli ordu birliklerinin yerini alacak. Gazze şehri saldırısı, daha önce aynı isimle gerçekleştirilen ve İsrail ordusunun Filistin topraklarının yüzde yüzde 75'ini işgal ettiği saldırıya atfen “Gideon'un Savaş Arabaları B” olarak adlandırıldı. Gazze şehrinin işgali, yaklaşık bir milyon Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyine sürülmesine yol açacak. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze Şehrini tahliye etmek için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri olduğunu söyledi. Bu tarih, Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nun ikinci yıldönümüne denk geliyor.



Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025, 10:03