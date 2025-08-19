Bu savaş bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırladı. Avrupalı liderler de Be-yaz Saray'daki görüşmede yer aldı. Tarihi görüşme öncesi Trump, Zelenski'yi kapıda karşıladı. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan liderler bir sonraki görüşmenin üçlü olacağını ve ateşkese ulaşmak istediklerini söyledi. Trump, “Ben sadece bu savaşı durdurmak için buradayım, devam ettir-mek için değil. Tüm kıskanç eleştirmenlerime rağmen bunu başaracağım, her zaman başarırım"dedi.

Üçlü görüşme gündemde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Donald Trump, bu kez Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırladı.

Trump ve Zelenski, görüşme sonrası AB ve NATO liderleriyle bir araya geldi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, Macron ve Meloni'ye Putin ve Zelenski arasında "Üçlü bir görüşme ayarlamaya çalışacağım" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul ettiğini belirten Trump, " Bir çözüme ulaşacağız. Bir sonraki görüşme üçlü olacak" dedi.

Trump "İyimserim. Toplu olarak Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı önleyecek bir anlaşmaya varacağımı-za inanıyorum. Ayrıca olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor" dedi. Trump, liderlerin Uk-rayna'da mevcut temas hattı dikkate alarak olası toprak takaslarını görüşmeleri gerektiğini kaydetti.

Zelenski'nin de Putin'in de savaşı bitirmek istediğini kaydeden Trump, "Barışın kalıcı olmasını sağlamak için Ukrayna ve herkesle birlikte çalışacağız. En kolayı bu savaşı bitirmek olur sanıyordum ama olmadı" dedi.

Barış olursa seçim yaparız

Zelenski ise ABD'nin güvenlik konusunda güçlü bir sinyal vermesinin önemli olduğunu belirterek, "Trump, üçlü görüşmeyi düzenlemeye çalışacak. Trump orada olursa Ukrayna bundan memnun olur" ifadelerini kullandı.

Zelenski, barış olursa ülkesinde seçim yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Barış olursa seçim yapa-rız. Öncelikle ateşkes olmalı silahlar susmalı" dedi.

AB’den kimler katıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Al-manya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025, 09:55