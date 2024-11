Olumlu gelişme

Reuters; İsrail Kabinesi'nin Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurdu. CNNTürk'teki habere göre; ABD ve İsrail basını, Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkese onay verdiğini yazdı. Aktarılanlara göre; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yetkililerinin Şükran Günü'nden önce bir ateşkese varılması yönündeki baskılarına karşılık, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'daki çatışmaya son vermek için ateşkese açık olduğunu söyledi. İsrail basınında yer alan son dakika haberlerine göre, Lübnan'da ateşkes kararı verildi.

Lübnan'daki ateşkesin detayları belli oldu

Lübnan'daki ateşkes anlaşmasının metni:

-İsrail, Lübnan'a karadan, denizden veya havadan herhangi bir saldırı askeri eylemi gerçekleştirmeyecek.

-Lübnan'da her türlü silah satışı, tedariki veya üretimi Lübnan hükümetinin denetimi altında olacak.

-Hizbullah ve Lübnan'daki tüm silahlı gruplar İsrail'e karşı herhangi bir saldırı gerçekleştirmeyecek.

-Silah veya ilgili malzemelerin imalatıyla ilgili her türlü tesis sökülecek.

-İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 Sayılı Kararının önemini kabul ediyor.

-İsrail ile Lübnan arasında bu taahhütlerin izlenmesi ve uygulanması için ortak bir komite oluşturulacak.

-Ruhsatsız her türlü altyapı veya askeri alan yok edilecek ve yasa dışı silahlara el konulacak

-Lübnan, güvenlik güçlerini ve orduyu sınır boyunca konuşlandıracak ve bunları üzerinde anlaşılan güvenlik planına göre dağıtacak.

-İsrail, 60 günü bulabilecek bir süre içinde güçlerini kademeli olarak Mavi Hat'ın ötesine çekecektir.

-Lübnan güvenlik ve askeri güçleri silah taşıma ve operasyon yapma yetkisine sahip tek kişiler olacak.

- Washington, İsrail ile Lübnan arasında tanınmış kara sınırları oluşturmak için dolaylı müzakereleri kolaylaştırmaya çalışacak.

Biden'dan da açıklama geldi

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın her iki ülke tarafından onaylandığını belirterek "İsrail Kabinesi ateşkesi 10'a karşı bir oyla kabul etti" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca ateşkesin yarın yerel saat ile 04.00'te yürürlüğe gireceğini belirtti. Biden böylece İsrail ve Lübnan sınırındaki çatışmaların sona ereceğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024, 10:12