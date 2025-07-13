Ailelerle görüştü başsağlığı diledi

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketinden etkilenen Texas'ta incelemelerde bulundu.

Trump, beraberinde eşi Melania Trump ile Texas'ta 4 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü, başsağlığı diledi.

Sel felaketinin açtığı zararı yerinde tespit etmek için Texas'a giden Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Texas Valisi Gregg Abbot ve diğer bazı yerel yetkililerle basın toplantısı da düzenledi.

Geçen hafta en az 120 kişinin ölümüne, 170'den fazla kayba yol açan yıkıcı sel felaketinin neden olduğu yıkım karşısında şaşırdığını belirten Trump, "100 yıllık ağaçlar yerlerinden fırlamış. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." dedi.

Trump, sel felaketine neden olan nehir yatağının 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükseldiğine işaret ederek, bunun daha önce gördüğü kasırga veya hortumlara benzemediği değerlendirmesinde bulundu.

Sel suları altında kalan öğrenci kampında hayatını kaybeden kız çocuklarına atıfta bulunan ABD Başkanı, "Onlar Tanrı'yı sevdikleri için oradaydılar ve bu akıl almaz trajedinin yasını tutarken, Tanrı'nın o küçük güzel kızları cennetteki rahatlatıcı kollarına kabul ettiğini bilmek bize teselli veriyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın eşi Melania Trump da "Güzel, genç ruhlarını kaybeden tüm ebeveynlere en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." sözleriyle afetzede ailelerin acısını paylaşırken, ABD halkının bu ailelerin çocukları için yas tuttuğunu söyledi.

Donald Trump ayrıca Vali Abbott'un isteği üzerine, afet merkezi olan Kerr ilçesi için ilan ettiği olağanüstü hal kararını, selden etkilenen diğer 8 ilçenin de hükümet yardımlarından yararlanacak şekilde genişlettiğini belirtti.

Trump’a suikast tehdidi! Teksas'ta gözaltı

Bu arada ABD Başkanı Trump'ın Teksas ziyareti öncesi, Facebook'tan silahlı tehdit mesajları paylaşan adam gözaltına alındı.

ABD Teksas Batı Bölgesi Savcılığı, San Antonio kentinde yaşayan Robert Herrera isimli adamın, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

ABD Gizli Servisi, FBI ve San Antonio polisi tarafından yürütülen soruşturmaya göre 52 yaşındaki Robert Herrera, Donald Trump'ın Teksas ziyareti öncesinde sosyal paylaşım ağı Facebook'ta tehdit içerikli yorumlar yaptı.

Trump'ın yaklaşan gezisiyle ilgili bir gönderinin altına “Kaçırmayacağım” yazdı ve Trump'ın 13 Temmuz 2024'teki bir suikast girişimi sırasında çekilmiş bir fotoğrafını ekledi. Bir başka yorumunda ise bir saldırı tüfeği ve dolu şarjörlerin resmini paylaştı.

