Yeni yol haritasını anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, bağımsız bir Türk devleti olarak seslerini duyurmak adına çaba sarf ettiklerini söyledi.

Verilen bilgiye göre Tatar, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı ve yönetim kurulunu kabul etti.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

1974 Barış Harekatı ve akabinde yaşanan gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurulması ile Kıbrıs’ta iki devlet iki halk mesajını çok net şekilde verdiklerini vurguladı.

Tatar, “Dilimiz, dinimiz, milli değerlerimiz, geçmişimiz ve maneviyatımız ile Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız bir Türk devletinin varlığı; Anavatan Türkiye ile iş birliğimizin, Türk dünyası ile bağlarımızın, Mavi Vatan'daki hak hukukumuzun, ulusal hak ve çıkarlarımızın koruması adına önemli bir otoritedir. Egemen bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı önemlidir. Aksi halde halk olarak varlığımız, güvenliğimiz sıkıntıya girecektir” dedi.

“Türkiye ile bağların gelişerek artması önemli”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur, egemenlik hakkı ayrıca dengelerin korunması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı olarak, iki devletli siyasetin savunucusu olduğunu vurgulayan Tatar, devletin, milli varlığın devamı için Türkiye ile bağların gelişerek, artmasının önemli olduğunu belirtti.

Milli mücadeleyi bu duygularla sürdürdüklerini kaydeden Tatar, tüm olumsuzluklara göğüs germeye devam edeceklerini vurgulayarak gelecek nesillere de bu milli duyguları aşılamanın en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının sonunda, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinde en büyük destekçinin Türkiye olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda memnuniyetini ifade etti.