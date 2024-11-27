Tablo iç karartıcı

Kuzey Kıbrıs’ta son 7 yılda şiddete maruz kalan 7 bin 36 kadın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, polise, Adli Yardım Desteği’ne ve Sığınma Evi’ne başvurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, son 7 yılın kadına şiddet verilerini açıkladı. Gardiyanoğlu, son 7 yılda Alo 183 Hattı’na 296, Alo 183 Hattı’na polisin Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’ne ise son 6 yılda 5 bin 922 kişinin başvurduğunu belirtti. Adli Yardım Desteği’ne son 7 yılda 525 kadının başvuruda bulunduğunu kaydeden Bakan, Sığınma Evi’ne ise 293 kadın yerleştirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında, ekonomik gücü yetersiz şiddet mağduru kadınlara hukuki destek verilmesine yönelik sürdürülen iş birliği protokolü yenilendi.

Çalışma Bakanlığı'nda imzalanan protokole, Bakanlık adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’yla, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı imza koydu.

İmza töreni öncesi konuşan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, her yıl tekrarladıkları üzere, maddi olanakları elverişsiz kadınlara bir avukatın hizmetlerinden faydalanma olanağı sağlayan protokole imza atıklarını ve ülkedeki en büyük hukuk örgütü olarak bu katkıyı esirgemediklerini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, gerek Sosyal Hizmetler Dairesi’nin “Alo 183” ihbar hattı gerekse kamu spotlarıyla konuya dikkati çekmeye çalıştıklarını, fakat aile, çevre ve toplum baskısı nedeniyle, vakaların en son aşamada Bakanlığın bilgisine gelebildiğini ifade etti.

“Olaylar başladığında bize gelin” çağrısı yapan Bakan Gardiyanoğlu, imzalanan protokolü önemsediğini ve sosyal devlet olarak mağdur kimse onun yanında durduklarını aktardı.

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Alo 183 Hattı’na 2018 yılında 28, 2019 yılında 71, 2020 yılında 42, 2021 yılında 35, 2022 yılında 55, 2023 yılında 47 ve 2024 yılında Ekim ayına kadar 18 kişinin başvurduğunu aktaran Gardiyanoğlu, Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’ne 2019 yılında 1047, 2020 yılında 1058, 2021 yılında 1064, 2022 yılında 957, 2023 yılında 930, 2024 yılında 866 kişinin başvurduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında sağlanan Adli Yardım Desteği’ne protokolün imzalandığı 2018 yılında 7, 2019 yılında 55, 2020 yılında 37, 2021 yılında 67, 2022 yılında 105, 2023 yılında 172, 2024 yılında 82 kişinin başvurduğunu kaydetti.

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, Sığınma Evi’ne ise 2016-2018 yılları arasında 66, 2019 yılında 36, 2020 yılında 31, 2021 yılında 39, 2022 yılında 51, 2023 yılında 39 ve 2024 yılında 31 kadının yerleştiğini anlattı.

Gardiyanoğlu protokol çerçevesinde az sayıda başvuru olmasını dileyerek, Barolar Birliğine hassasiyetinden dolayı teşekkür etti ve hayırlı olmasını diledi.

