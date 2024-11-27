Çok zaman alacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Meclis Genel Kurulu’nun oturumunda Gazimağusa Limanı’nın özelleştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Berova, Gazimağusa Limanı’nın özelleştirme kapsamına alındığını ve özelleştirmeyle ilgili büyük bir proje hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Berova ihaleye çıkacak noktaya gelmek için uzmanların 5 ila 10 yıl arasında bir süreye ihtiyaç duyulduğu konusunda bilgi verdiğini söylediğini dile getirdi.

Elleçleme işiyle ilgili bir ara formül arandığını dile getiren Berova, süreç sonunda böyle bir şartnamenin ortaya çıktığını belirtti.

Şartname hazırlanırken, şirketlerin yatırım maliyetleri yanında, 10 yıl sonunda bu yatırımı yapacak yatırımcıların bu yatırımı yapmasa ve başka bir finansal araçla yatırıma gitseydi kazanacak oldukları tutarın da hesaplandığını dile getiren Berova, erken fesih halinde yatırım yapacak şirketin sözleşme sürse, elde etmesi gereken kazancının, ihaleyi alacak şirket tarafından karşılanacağını anlattı.

Berova, şu anda Liman İşçileri Sendikası Şirketi’nin kullandığı vinçlerin dava konusu olduğu için yeni ihale kapsamında kullanılmayacağını ve Serbest Liman’a çekileceğini dile getirdi.

