Handala Gazze’ye gidiyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak için yola çıkan “Handala” gemisi, içindeki aktivistler ve insani yardımla birlikte Sicilya’dan ayrıldı. Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Handala” isimli gemi, içindeki yaklaşık 15 aktivist ile birlikte dün yerel saatle 12.00 sıralarında İtalya’nın Sicilya Adası’ndan yola çıktı. Gazze'ye doğru yola çıkan geminin içinde insani yardım malzemelerinin olduğu belirtildi.Koalisyon haziran ayında da İsrail’in Gazze’de devam eden ablukasını kırmak için yola çıkmış, aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de olduğu isimler İsrail tarafından alıkonularak sınır dışı edilmişti. Bugün Handala gemisini yolcu etmek için limana gelen onlarca kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerlerindeki kefiyelerle birlikte “Özgür Filistin” sloganları attı. Norveç bandıralı geminin içinde tıbbi malzemeler, gıda, çocuklar için ekipmanlar ve ilaçlar olduğu, geminin Gazze kıyılarına yaklaşık bir hafta içinde varmasının beklendiği ifade edildi. Handala'nın bunun için yaklaşık bin 800 kilometrelik bir mesafeyi kat etmesi gerekecek. Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı, işgal ve ablukasının sürdüren İsrail, mart ayının başında Gazze’ye girecek insani yardımlara topyekûn abluka uygulamaya başlamıştı. Söz konusu kısıtlamalar mayıs ayının sonunda kısmen hafifletilmişti. Yola çıkan geminin İtalya’nın güneyinde durması, burada Fransa’daki sol partilerden Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) iki üyesinin de gemiye binmesi bekleniyor.

Handala, Madleen'den 6 hafta sonra yolda

Öte yandan, Handala’nın yola çıkışı, Madleen’in İtalya’dan ayrılmasından 6 hafta sonra gerçekleşti. İsrailli yetkililer, Madleen gemisini Gazze’nin yaklaşık 185 kilometre batısında durdurmuştu. 18 Temmuz’da Handala gemisine binmesi beklenen LFI partisinden Gabrielle Cathala, “Bu Gazze’deki çocuklar için, insani yardım ablukasını kaldırmayı ve soykırım konusundaki yaz sessizliğini kırmayı amaçlayan bir misyon. Umarım Gazze’ye ulaşırız. Eğer ulaşamazsak bu, uluslararası hukukun bir kez daha ihlal edilmesi olacak” diye konuştu.

