Kısa sürede yakalandı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda toplam 128 gram uyuşturucu ele geçirilirken, Kelvin Emeke Ebidgide ile Taiwo İbrahim Salami isimli şahıslar tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek süre alındı. Zanlı Kelvin Emeke Ebidgide’nin 2024 yılı Ağustos ayında Lefkoşa’da satışa hazır 40 gram uyuşturucunun ele geçirildiği Kırmızı Işık Operasyonu kapsamında tutuklandığı ve soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis, 24 Kasım 2024 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bilgide Kermiya bölgesinde uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi alındığını ve pusu görevine başlandığını söyledi. Polis, zanlı Ebidgide’nin elinde siyah poşetle olay yerine geldiğini ancak ekipleri fark ederek, elindeki poşeti yola atıp kaçtığını açıkladı.

Polis memuru, poşetin bulunarak, emare alındığını, yapılan kontrolde içerisinde 62 ayrı foil kağıdına sarılı 60 gram satışa hazır hintkeneviri, ayrı pakette 28 gram hintkeneviri, 4 adet uyuşturuculu sarma sigara, bir adet hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis, operasyon gecesi yapılan tüm aramalara rağmen kaçan zanlının bulunamadığını belirtti.



Araç plakası tespit edildi

Polis memuru, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlı Ebidgide’nin olay yerine zanlı Salami’ye ait FM 307 plakalı araçla geldiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlı Salami’nin Küçük Kaymaklı’daki evinde yapılan aramada 40 gram uyuşturucu bulunduğunu ve zanlının tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi Ebidgide’den aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, Ebidgide’nin Kızılbaş bölgesindeki evinin tespit edildiğini ve zanlının orada yakalandığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, Ebidgide’nin başka bir uyuşturucu meselesinden teminatla serbest bırakıldığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Daha önce de tutuklandı

Lefkoşa’da 13 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Kırmızı Işık Operasyonu kapsamında Nathaniel Samson ile Kelvin Emeke Ebidgide tutuklanmıştı. Zanlıların tasarrufunda satışa hazır 40 gram uyuşturucu ele geçirilmişti. Soruşturmanın ardından

Samson ülkede kaçak yaşam sürdüğü gerekçesiyle yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, Ebidgide ise öğrenci olduğu için teminatla serbest bırakılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024, 10:08