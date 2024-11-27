Tutuklu kalmaya devam edecek

KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Simon Mistriel Aykut’un tutukluluğun devamına karar verildi.

Simon Mistriel Aykut’un avukatlarının Rum Merkezi Cezaevi'ndeki tüberküloz (verem) vakasını gerekçe göstererek müvekkillerinin tutukluluğunun cezaevi dışında, sıkı denetim altında devam etmesi talebi mahkemenin yapılan duruşmasında reddedildi.

Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, avukatlar, ileri bir yaşta olduğu ve ciddi rahatsızlıkları bulunduğunu gerekçe göstererek, Aykut'un ayak bileğine takip cihazı takılması, seyahat belgelerine el konulması ve benzeri önlemler alınarak sıkı koruma altında tutulacağı Lefkoşa’daki bir Yahudi ibadethanesine götürülmesi talebinde bulundu.

Gazete, mahkemenin ise, cezaevindeki tüberküloz vakasına anında müdahale edildiği ve Aykut’un söz konusu vakayla aynı bölümde kalmadığı gerekçesiyle bu talepleri reddettiğini belirtti.

Aykut'un, bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Aralık 2024 tarihine kadar tutukluluğunun devamına karar verildi.

Simon Aykut neden tutuklu

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor. Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz gün Simon Aykut’un tutukluluk halinin 27 Eylül’e kadar devam etmesine hükmetti. Duruşmaya bakan yargıç, sanığın aleyhine getirilen suçlamalarla bağlantılı olduğuna ve mahkum olabileceğine dair ikna olduğunu belirtti. Kaçma riskine ilişkin, Aykut'un Kıbrıs ile bağlantısının yalnızca Larnaka'daki bir ev olduğu, Güney Kıbrıs vatandaşı olmadığı ve güneyde ikamet etmediği ifade edildi. Ayrıca, Aykut'un üç farklı ülkenin pasaportuna sahip olması ve kuzey ile olan bağları nedeniyle kaçma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı. Aykut, 27 Eylül'de 244 suçlamaya yanıt vermek üzere ceza mahkemesi önüne çıkacak; en ciddi suçlaması ise kara para aklama olacak.

