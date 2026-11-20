Aralık ayının son günlerinden yeni yılın ilk saatlerine kadar sürecek etkinliklerde canlı müzik, piyano dinletileri, geleneksel fasıl geceleri ve sevilen müzik gruplarının performansları misafirlere keyifli anlar yaşatacak. Gipsy Brothers ve La Fiesta da program kapsamında sahne alacak.

Yılbaşı gecesinin en büyük sürprizi ise iki ayrı salonda gerçekleşecek konserler olacak. Gala Salonu’nda Türk müziğinin sevilen sanatçısı Kibariye, birbirinden güzel şarkılarıyla sahne alırken, Selçuk Restaurant’ta Grup Frekans müzikseverlerle buluşacak.

Gece yarısı geri sayımının ardından her iki salonda düzenlenecek disko partileriyle eğlence sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek.

Salamis, minik misafirlerini de unutmadı. Othello Bar’da düzenlenecek çocuk programında Mickey ve Minnie maskotları, mini disko, çocuk şovları, pasta ve kurabiye ikramları, Noel Baba sürprizi ve hediyeler yer alacak. Çocuklar geceyi sinema keyfiyle tamamlayacak.

Müzik, dans ve eğlenceyi bir araya getiren Salamis yılbaşı programı, yeni yılı sevdikleriyle birlikte karşılamak isteyenlere unutulmaz bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyor.