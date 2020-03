Vakalar 700 bini geçti

Dünya genelini etkileyen yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti, iyileşenlerin sayısı ise 139 bin oldu.

ABD'de ölü sayısı 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi. İspanya'da son 24 saatte ölü sayısı 838 artarak 6 bin 528'e çıktı. İran'da da ölü sayısı 123 artarak 2 bin 240 oldu. İngiltere'de de can kaybı 209 artarak bin 228'e yükseldi.

Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, son 24 saatte 756 kişi daha yaşamını yitirdi.

Can kaybı 10 bin 779'a çıkarken, virüs bulaşan kişi sayısı 97 bin 689'a, iyileşen kişi sayısı ise 13 bin 30'a çıktı.

Son 3 günün en düşüğü

İtalya'da dünkü ölü sayısı, son 3 günün en düşüğü oldu.

Ülkede en çok Coronavirüs kaynaklı ölüm ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesi, 416 ölüyle yine başı çekti.

ABD'de virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi.

İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, corona vakalarında 7-10 gün içinde ciddi düşüşler gözlemeyi beklediklerini söyledi. Son iki gündür sayıların yüksek çıktığına işaret eden Bakan Yardımcısı Sileri, "Bu salgında şu anda zirveyi yaşıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde (Covid-19) testi pozitif çıkanların sayısında önemli düşüş göreceğiz." diye konuştu.

İspanya'da ölümler artıyor

İtalya'nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'da ölü sayısı artmaya devam ediyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkedeki ölü sayısının 838 artarak 6 bin 528'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede virüs tespit edilen vaka sayısı ise 78 bin 797'ye yükseldi.

İngiltere ölü sayısı 209 arttı

İngiltere genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 209 artarak bin 228 oldu.

İran'da 2 bin 640 ölü

İran Sağlık Bakanlığı ülkede virüs salgını nedeniyle ölü sayısının 123 artarak 2 bin 640 olduğunu duyurdu. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 38 bin 309'a yükseldi.

Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti

Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da virüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 292 ölüm

Fransa'da virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606’ya yükseldi.

İsrail'de ölü sayısı 13'e yükseldi

İsrail'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 92 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Covid-19 nedeniyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede böylece Covid-19 kaynaklı can kaybı 13'e yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Covid-19 vaka sayısının 3 bin 865’e ulaştığını duyurmuştu.

İsrail'de Covid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise virüs bulaşanların sayısı 81 bin 394, can kaybı ise 3 bin 295 oldu.

Çin duyurdu: Corona salgınını büyük ölçüde durdurduk

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin'de Coronavirüsü salgınının yayılmasının büyük ölçüde durdurulduğunu açıkladı.

Feng, yaptığı açıklamada 28 Mart itibari ile onaylanmış Coronavirüsü vaka sayısının 3 binden az olduğunu duyururken, Çin’de salgının yayılmasının büyük ölçüde durdurulduğunu ifade etti.