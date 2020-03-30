Eleştirilere cevap verildi

Bankalar Birliği, son günlerde ortaya atılan görüş ve düşüncelerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada “mevduat sahibinin haklarını korumak temel sorumluluğumuzdur” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Bankacılık sektörümüz bu istisnai zamanda görevlerini yerine getirirken, temel sorumluluğu olan mevduat sahiplerinin haklarını korumaya devam edecektir. Bankalarımız kendilerine emanet edilen tasarrufları korurken, alabilecekleri tedbirler ve katkılar ekonomik kurallar ve ekonomik akılla belli olan hususlar ve uygulamalardır.

Bankacılık sektörü hâlihazırda başka ülke bankalarının ve bankacılık otoritelerinin yaptıklarının ötesinde tedbirlerin kararını almış ve açıklamıştır. Bunlar somut olarak şöyledir:

*Bankacılık sektörü bu istisnai dönemde üzerine düşeni yerine getirmek için önemli bir kaynak sağlamıştır. Bankacılık sektöründen 100 milyon TL kaynak, Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 virüsüne karşı aldığı tedbirler çerçevesinde geçici olarak kapatılmasına karar verilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ve bu işletmelerde çalışan insanlarımızın desteklenmesi yönünde kullanılacak fon için ayrılmıştır.

*Bankalar geçen yılın vergileri olan 245 milyon Türk Lirası’nı öderken, 25 Mart’ta açıklanan paket ile geçici olarak bankaların bu yılki vergilerini de peşin ödemesi sağlanarak bu senenin bütçesine ek olarak yaklaşık 200 milyon TL vergi ödenmesi imkanı sağlanmıştır.

*Ödemelere rahatlama getirmek için kredi kartı asgari ödeme oranı ile faiz oranı aşağı çekildi.

Kredi kartı faizleri %1’e çekilmiş ve asgari ödeme tutarı %20’den %1’e indirilmiştir. Bu fayda tabana yayılmış ve herkesi olumlu etkileyecek bir önlemdir.

*26.03.2020 ile 26.04.2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) müşterilerimizin sağlık,

gıda ve yakıt satışı yapan üye işyerlerimizde yapacakları tüm harcamaları 30 gün

süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.

Faiz öteleme ve taksit erteleme tüm bireysel ve ticari kredileri kapsayacak şekilde genişletildi. Bütün faiz kapitalizeleri 3 ay ertelenmiştir.

Üç ay boyunca ertelenen borç hesaplarına faiz tahakkuku yapılmayacaktır. Dünya örneklerinde taksit ertelemeleri şirket borçları üzerine odaklandığı halde, KKTC’de tüm kapalı sektörlerdeki bireysel müşterilerin detaksit ödemelerinin ertelenmesi sağlanmıştır. Başlangıçta Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde sadece kapalı işletmeler ve onların çalışanları için alınan erteleme, öteleme ve vade uzatma kararı tüm müşterilerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bankacılık sektörü, mevcut krizle mücadele edilirken sağduyu ve aklı selimin elden bırakılmadan geleceğin de düşünülmesi gerektiğine inanan ve bu prensiple riskleri değerlendirip planlama yapan bir yapıya sahiptir. Bu küresel pandemiden kaynaklanan sağlık krizinden ne kadar zamanda çıkacağımız, ekonomik boyutlarının ne olacağı şu an itibarıyla tam olarak belli değildir. Dolayısıyla yüzyılın krizinin çözümünü sadece bankalarda aramak son derece yanlış ve yanıltıcıdır, gündem saptırmadır. Gelişen şartlara göre hep birlikte çözüm bulmak en sağlıklı yaklaşımdır.”