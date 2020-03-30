‘Sıkıntıları biliyoruz’

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Coronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin aldığı ekonomik önlemlere açıklık getirdi. Bakan Taçoy, alınan tedbirlerin vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yazılı açıklamasında, yasal yetkiler çerçevesinde, Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile vatandaşın hayatını kolaylaştıracak kararlar üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Alınan kararlara göre; 26 Nisan 2020 tarihine kadar kredi kartıyla yapılacak akaryakıt, gıda ve sağlık harcamalarının ödenememesi durumunda borç faizsiz olarak 1 ay ötelenecek.

Buna ek olarak ülkedeki bankalardan alınan tüm kredi kartlarının limitleri gelir belgesi aranmaksızın yüzde 25 artırılacak.

Kredi kartlarına uygulanacak faiz oranı yüzde 1'e düşürülürken, 3 aylık dönem için gecikme faizi uygulanmayacak.

Ayrıca yine kredi kartları için uygulanan yüzde 20 asgari ödeme tutarı, önümüzdeki 3 ay boyunca yüzde 1'e olarak uygulanacak.

Taçoy: Sıkıntıların farkındayız

Taçoy yazılı açıklamasında, kararların, Bankalar Birliği ve Merkez bankası ile alındığını, Anayasanın verdiği yetkiyle yasa gücünde kararname olarak yürürlüğü girdiğini belirtti.

Taçoy, özellikle esnafın ve iş yaşantısı ile ilgili yürüttükleri çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını da kaydederek, çekleri ödeyememe konusunda yaşanılan tüm sıkıntıların farkında olduklarını kadyetti.

Taçoy açıklamasına şöyle devam etti:

“Özellikle bugünlerde çok yoğun kullanılan sosyal medyadaki fikirlere çok önem verdiğimizi, fırsat oldukça takip ettiğimi ve ekibimin de takipte olduğunu bilmenizi isterim.

Bazı tedbirlerin açıklanmaması, önümüzde zaman olduğu ve bu zamanı sağlıklı kullanmak istediğimiz içindir.

Toplumun tüm kesimleri ile temaslarımız devam edecek. Tüm iletişim kanallarını açık tutuyoruz.”