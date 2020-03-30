3 kişi yoğun bakımda

Kuzey Kıbrıs’ta dün 2 yeni Coronavirüsü vakası tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 64, mevcut hasta sayısı ise 34 oldu. Üç hastanın yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Vakaların bölgeler göre dağılımına bakıldığında ise İskele-Karpaz bölgesinin başı çektiği görüldü. İskele-Karpaz’da 13 vaka olduğu belirtilirken, Lefkoşa’da 9, Lapta’da 4, Gazimağusa’da 3 ve Girne’de 2 kişiye Coronavirüs teşhisi koyulduğu kaydedildi.

Coronavirüs süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yapılan testlerde 2 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Pilli, Coronavirüsten dolayı ölüm vakasının bir olduğunu belirterek, başka bir kayıp yaşanmadığını söyledi.

Pilli, bugüne kadar ülke genelinde bin 103 test yapıldığını ifade etti.

Pilli, şimdiye kadar tespit edilen vaka sayınısın 64 olduğunu ifade ederek, dün yapılan 82 test sonucunda 2 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Coronavirüsten dolayı kaybedilen hasta sayısının bir olduğunu ifade eden Pilli, 29 kişinin ise taburcu edildiğini hatırlattı.

Tedavisi devam eden hasta sayısının 34 olduğunu ve bunlardan 3'ünün yoğun bakımda olduğunu ifade eden Pilli, halktan resmi açıklamalar dışındaki haberlere itibar etmemesi çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüsün bölgesel yaygınlığını da açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, bugün kamuoyuna Coronavirüs konusunda yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili daha detaylı açıklama yapacaklarını da dile getirdi.

Pilli hizmet verecek hastaneleri açıkladı

Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binasının tümüyle Pandemi Hastanesine dönüşeceğini de anımsattı.

Pilli, Covid-19 Koordinasyon Merkezi kararına göre, Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında tüm hastanenin Pandemi Hastanesine dönüşeceğini belirtti.

Merkez hastane olarak Kolan Hastanesi’nin belirlendiğini belirten Bakan Pilli, devlet doktorlarının Kolan’da ücretsiz sağlık hizmeti vereceğini söyledi.

Bakan Pilli, Kolan Hastanesi’nin dışında ihtiyaç duyulması halinde acil hastaların Girne Akçiçek ve Mağusa Devlet Hastanesine yönlendirileceğini, yine ihtiyaç duyulması halinde YDÜ Hastanesi ve

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesine hastaların sevk edilebileceğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarına düzenli test yapılacak

Pandemi Hastanesinde çalışacak doktorlar ve ekiplerin guruplara ayrıldığını ve çalışma saatlerinin belirlendiğini aktaran Bakan Pilli, bu ekiplerin belli aralıklarla Coronavirüs testlerinden geçirileceğini, birçok ülkede sağlık çalışanlarının enfeksiyondan etkilendiğini, buna engel olmak amacıyla gerekli ekipmanların da sağlandığını vurguladı.

Pilli, yine 2’şer haftalık periyodik olarak çalışacak sağlık çalışanları için ailelerini riske atmamaları adına önlem aldıklarını, bu süreçte doktorlar ve hemşirelerin konaklaması için gerekli otel ve yurtların kiralandığını ifade etti.

Corona tablosu:

Tespit edilen toplam vaka:64

Mevcut hasta:34

Hastaların uyrukları

Alman:1

Türkmen:1

KKTC: 32

Bölgelere göre dağılım

İskele-Karpaz:13

Lefkoşa: 9

Lapta: 4

Beyarmudu: 3

Gazimağusa: 3

Girne: 2

Yoğun bakımda olan:3

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020, 10:17