Yangın felaketi

Yunanistan'ın başkenti Atina ve en büyük adası Girit'te orman yangınları devam ediyor. Yunanistan'ın Girit adasında orman yangınları iki gündür devam ediyor. Yangınlar zeytinliklere yayılırken bölge sakinleri ve turistler tahliye edildi. Adada olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili, Yerapetra bölgesindeki küçük cephelerin yandığını ve itfaiyecilerin müdahale ettiğini söyledi.

Yerapetra'nın 156 kilometre doğusundaki bir kasabada başlayan çarşamba günü başlayan yangın, adanın güneydoğusundaki tarım arazilerini yok etti, hayvanları öldürdü, evleri küle çevirdi.

Önceki gün bin kadar sakinin tahliye edildiği bölgeden, yaklaşık 5 bin tatilci de ayrıldı.

Turizm, Yunanistan'ın en büyük adası Girit'in kritik bir gelir kaynağı. Bu nedenle otelciler yangının, gelecek rezervasyonlar üzerindeki etkisinden endişeli.

Atina da yanıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de çıkan yangın nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, başkent Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de de dün öğle saatlerinde açık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede yerleşim birimlerine yaklaştı.

Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği "acil" kodlu mesajla bölgenin tedbiren tahliye edilmesini istedi.

İtfaiye ekiplerinin, yangına havadan ve karadan müdahale ettiği bildirildi. Ancak bölgedeki şiddetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

