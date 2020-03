‘Sıkı tedbir virüsü önler’

Suna ERDEN

Tüm dünya Coronavirüse odaklanıp, salgının yayılmaması için olağanüstü tedbirler alırken, Kuzey Kıbrıs’ın ilk enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski klinik şefi Dr. Eşref Çelik, sadece Corona değil tüm grip türlerinin tehlikeli olduğunu belirtti. Çelik,

Coronavirüsünün abartıldığını, gribin her türünün risk gurubunda olan insanlar için tehlikeli olduğunu ifade ederek, herkesin alınacak tedbirlerle korunabileceğini belirtti.

Çelik, virüs ile ilgili önlemler alınırken, ekonomik durumun da gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomik yıkımın şu anda virüsten daha tehlikeli boyutta olduğunu vurgulayan Çelik şunları anlattı:

“Kuzey Kıbrıs’ın ilk enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde klinik şefi olarak çalıştığım dönemde kuş gribi ve domuz gribi vakaları tek başıma yaşadım. O süreci çok az kayıpla bitirdim. Şimdi de Coronavirüsü çıktı. Bence Corona fazla abartılıyor. En basiti burnumuz bizi mikroplardan koruyacak bir özelliğe sahiptir. Burundaki kıllar mikropları süzme görevini görür. Bu nedenle burundan mikrop alınması çok zordur. Mesela insanlar maske takmadan dışarı çıkmıyor. Buna gerek yok, eğer siz kendiniz hasta iseniz maske takarsınız ki diğer insanlara bulaştırmayasınız. Yoksa sağlıklı insanların maske takmasına gerek yoktur.

Ayrıca doğru nefes ile de akciğerdeki mikroplar dışarı atılır. Bunları topluma anlatmak lazımdır.”

Ekonomik yıkım virüsten tehlikeli

Uzman doktor Çelik, sağlıklı insanları eve kapatmanın doğru bir yaklaşım olmadığını da ifade etti. Çelik, birçok işyerinin kapatıldığını, insanların evlere tıkıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Corona da diğer grip türleri gibi mikrobik bir hastalıktır. Zaten risk grubunda olanlar; diyabet, kemoratepi görenler, ileri derecede astım hastaları ve belli bir yaşın üzerindeki kişiler için gribin her türü tehlikelidir. Bu insanlar her zaman virüslerden korunmak için önlem almalıdır. Ancak sağlıklı insanların risk altındaymış gibi evlere kapatılması, iş dünyasının durması bana göre doğru bir yaklaşım değildir. Böyle giderse ekonomik yıkımlar virüsten daha tehlikeli boyuta gelecektir. Bunun yanında işinden olan ve eve kapatılan insanlarda psikolojik sorunlar da baş gösterecektir. Topluma yayılan korku ve panik nedeni ile insanlar zaten garip tepkiler vermeye başladı.

Bir kişi köpeğini gezdirdiği zaman bunun ne kendisi ne de başkası için bir sakıncası yoktur. Ancak toplum yaratılan ortamdan dolayı köpeğini gezdirenlere dahi sert çıkışmaktadır.”

Uzman doktur Çelik, insan vücudunun her gün bir trilyon hücre ürettiğini dile getirdi. Çelik, “İnsan vücudu mikroplarla savaşmak için her gün bir trilyon hücre üretir. Bu hücreler uyku sırasında vücuda dağılır. Bu nedenle bağışıklığın güçlü olması için uyku en büyük etkendir” dedi.

Tavsiyeler verdi

Çelik, grip hastalığının her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu, rutin sürecin yıllardır böyle devam ettiğini ifade etti.

Çelik, özellikle kış aylarında karşılaşılan grip virüslerinden korunmak için tavsiyelerde bulundu. Çelik, öncelikle iyi beslenme, düzenli uyku, doğru nefes alma, kişisel hijyene her zaman dikkat etme gibi önlemlerle virüslerden korunabileceğini belirtti.

Çelik şu tavsiyelerde bulundu:

Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmayın

Özellikle okullar, kreşler, toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlar virüslerin kolayca bulaşmasına neden oluyor. Bu nedenle şart değilse kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçının. Bulunduğunuz ortamda pencereleri ara sıra açarak içeri temiz hava girmesini sağlayın.



Birbirinizi görünce hemen öpmeyin

Virüsler havaya yayılan tükürük damlacıkları nedeniyle çok çabuk bulaştığından birbirinizi görünce hemen öpmeyin, uzaktan başınızla selam vermekle yetinin. Çok yakın mesafeden konuşmamaya özen gösterin. Hasta kişilerle de yakın temastan kaçının.

Sağlıklı beslenin

Salgına karşı vücut direncinizin kuvvetli olması şart. Bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenin. Kahvaltı başta olmak üzere ana öğünlerinizi geçiştirmeyin. Yumurta, balık, yoğurt, ceviz, badem, fındık, mevsim sebzeleri ve mevsim meyvelerini mutlaka düzenli tüketin. Dengeli ve kaliteli beslenin, bol su için.

Düzenli uykuya dikkat edin

Gripten korunmak için sağlıklı beslenme ve hijyen kadar sağlıklı bir uyku da şart. Uykusuzluk bağışıklık sistemini zayıflatıp vücut direncini azaltarak birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi, gribe de davetiye çıkarıyor. Bu nedenle en az 6 saat uyumaya özen gösterin.

Hareketsizlikten kaçının

Hareketsizlik kişinin bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara zemin hazırlıyor. Hava soğuk da olsa haftanın 3 günü yarım saat tempolu yürümek bağışıklığı güçlendirip hastalıklardan korunmaya fayda sağladığından mümkün olduğunca yürüyüş yapmaya dikkat edin.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020, 10:25