"Bende Varım" 16.00’da canlı yayınla devam ediyor

Bugün 16.00’da canlı yayında buluşuyoruz

Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın maaşından 10 bin TL vererek başlattığı ‘Corona Felaketi Yardım Kampanyası’ Cuma gününe kadar devam edecek.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Diyalog TV’de 6 saat süreyle ‘Ben de varım’ sloganıyla devam eden

canlı yayın sırasında 3 milyonun üzerine bağış mesajı gelmişti.

“Albank Merkez Şube’de açılan hesaba yatırımların bugün başlamasını bekliyoruz” diyen Reşat Akar, yatırım listesinin her gün 16.00’dan itibaren Diyalog TV canlı yayında isim isim açıklanacağına dikkat çekti.

Kampanyaya destek verenlere teşekkürlerini sunan Akar “bugün saat 16.00’da başlayacak olan özel yayında bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızla telefon bağlantılarının süreceğini ifade etti.

Muhtarlara çağrı

Akar; Cuma gününe kadar toplanacak olan bağışların, Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği’ne aktarılacağını ve birlikte yapılacak değerlendirmelerden sonra Yeşilırmak’tan, Karpaz’a kadar tüm bölgelerde ihtiyaçlı ailelere yardımların ulaştırılacağını belirtti.

Akar “amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için tüm muhtarlarımızın ihtiyaçlı ailelerle ilgili bir liste hazırlamasını bekliyoruz” diyerek, bu listelerin Kızılay’da toplanacağını ve dağıtımların hafta sonundan önce başlayacağını kaydetti.

Yardımlar için hesap numaraları

Albank’ın herhangi bir şubesinden veya başka bankalardan havale yoluyla yapılacak yardımlar için hesap numaraları şöyle:

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020, 11:57