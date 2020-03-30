Güney'de ölü sayısı 6 oldu

Güney Kıbrıs’ta son 35 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 214’e ulaştığı bildirildi. Bu arada hayatını kaybedenlerin sayısı da 6’ye yükseldi.

Alithia gazetesi en çok vakanın Baf ve Lefkoşa’da olduğunu belirtti.

Yetkili makamların Coronavirüs’ün yayılmasının önlenmesi için kesintisiz bir mücadele verdiklerini de yazan gazete, uzmanların önümüzdeki günleri kritik olarak nitelediklerine de yer verdi.

Şu an eldeki tek silahın insanların kendilerini karantinaya almaları ve başka kişilerle temastan kaçınmaları olduğuna işaret eden gazete, bununla birlikte vakaların artacağı yönünde bir değerlendirme bulunduğunu, çünkü bir yandan virüsü nerden kaptığı bilinmeyen vakalar bulunduğunu, diğer yandan da test döngüsünün toplum içerisinde artmasının, virüsün nüfus içerisinde yayıldığı seviyeleri gözler önüne sereceğini belirtti.

Önümüzdeki iki haftanın salgının pik noktası (doruk noktası) açısından çok şey göstereceğini yazan gazete, uzmanların, zor günlerin şimdi başladığına ve yetkili makamlar ile vatandaşlar arasında doğru bir işbirliği yapılması gerektiğine işaret ettiklerini ekledi.

Habere göre, Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlisi ve Pandemi Danışma Kurulu Üyesi Dr. Leondios Kostrikis ise gazeteye açıklamasında, vaka eğrisine bakarak iyi gittiklerini söyleyebileceğini belirtti.

Kostrikis, bir hafta içerisinde, nereye gittikleri ve salgının nasıl sona ereceği konusunda net bir görüntü elde etmeyi beklediğini sözlerine ekledi.

110 bin mesaj

Fileleftheros gazetesi de manşetten yer verdiği haberinde, Rum kesiminde sokağa çıkmaya kısıtlamalar getirilmesinin ardından, vatandaşların sokağa çıkmak için izin almak amacıyla devreye konan “8998” numaralı hattı aradığını ve 110 bin kısa mesaj atıldığını yazdı.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, dün öğlene kadar koronavirüsle mücadele için görev yapmaya çağrılan özel doktorların 3’te birinin çeşitli mazeretlerle bunu reddettiğini de yazan gazete, Rum Sağlık Bakanlığı ile özel hastaneler arasındaki işbirliğinde de problem olduğunu görüldüğünü ekledi.

129 kişi rapor edildi

Rum Polisinin sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle birçok yaya, sürücü ve işyeri sahibini rapor ettiğini de yazan gazete, en büyük problemin “Mağusa” bölgesinde görüldüğünü, öte yandan diğer şehirlerde de özellikle süpermarketlerde olmak üzere artan bir hareketlilik gözlemlendiğini belirtti.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, Rum polisinin geçtiğimiz Cuma günü akşamından dün sabaha kadar toplam 3 bin 502 kontrol yaptığı ve bunun sonucunda 129 kişiyi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle rapor ettiği ifade edildi.

Özel laboratuvarlar da test yapabilecek

Kathimerini gazetesi ise haberinde, bugünden itibaren Güney Kıbrıs’ta 10 özel laboratuvarda aynı zamanda NIPD Genetics Enstitüsünde, isteyen her vatandaşın 150 Euro karşılığında koronavirüs kontrol testi yaptırabileceğini duyurdu.

Gazete, Nöroloji ve Genetik Enstitüsünün ise protokole tabi olan kişilerin testlerini yapmayı sürdüreceğini ve referans noktası olarak kalmaya devam edeceğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020, 10:17