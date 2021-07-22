Aylardır değişmedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bu ay açıklanacak 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahmininin, nisan ayında öngörülen yüzde 6 seviyesiyle aynı olduğunu ancak bazı ülkelerin daha hızlı bazılarının ise daha yavaş büyümesinin beklendiğini ifade etti.

Georgieva, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde, küresel ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl kayda değer bir toparlanma öngördüklerini belirten Georgieva, nisan ayında dünya ekonomisi için öngörülen yüzde 6'lık büyüme beklentisinin temmuzda da yüzde 6 olduğunu kaydetti.

Georgieva, "Ancak nisan ve temmuz arasında bu yüzde 6'nın bileşimi değişti. Bazı ülkelerin artık daha hızlı büyüyeceği, bazı ülkelerin ise daha yavaş büyüyeceği tahmin ediliyor." dedi.

Aradaki farkın, yeni tip Coronavirüse (Covid-19) karşı aşılamanın hızı ve harekete geçmek için gerekli mali alanın varlığı olduğunu belirten Georgieva, bu nedenle aşılamanın ekonomi politikası olduğu konusunda ısrarcı olduklarını dile getirdi.

IMF, 27 Temmuz'da Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyecek. Son olarak nisan ayında yayımlanan raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 6 ve 2022'de yüzde 4,4 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Öte yandan IMF ve Dünya Bankası, 2 yıldır ilk kez yüz yüze toplanmayı planlıyor.

IMF ve Dünya Bankası, Ekim ayında Washington'da yapacakları sonbahar toplantılarını hibrit modelle yüz yüze yapmayı planladıklarını açıkladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, Ekim ayında Washington’da yapacakları sonbahar toplantılarının bazılarını yüz yüze yapmayı planladıklarını, geçen yılki Coronavirüsü pandemisinden bu yana ilk kez yıllık etkinliklerin yüz yüze gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kurumlardan geçen Salı günü yapılan açıklamada, IMF ve Dünya Bankası Kalkınma Komitesi’nin toplantılarının hibrit formatta gerçekleştirileceği ve üyelerinin şahsen katılmaya davet edileceği belirtildi.

Yüz yüze düzenlenecek toplantılara aynı zamanda IMF ve Dünya Bankası dijital platformlarında sanal olarak da erişilebilecek.

Toplantılara 190 üye ülkeden binlerce delege, gözlemci ve gazeteci katılıyor. Bu yılki sonbahar zirvesi 11-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

IMF ve Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıları doğrultusunda “gerekirse bu plan değiştirilebilir” dedi.

Geçtiğimiz hafta çıkan bir habere göre, IMF’nin çalışanların pandemi sonrasında haftanın bir kısmında evden çalışabilmesi için bir strateji planladığı öğrenilmişti.

IMF bu stratejiyle fiziksel alan ihtiyaçlarını azaltmayı ve ellerindeki bazı gayrimenkulleri satmayı da planlıyor.