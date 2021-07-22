47 yıllık acı

1974 Barış Harekatı sırasında, Geçitkale Bölüğü, Alaminyo Takımı’nda görev yaparken Şehit olan

20 asker dün Değirmenlik Alaminyo Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, törene katılanları selamladıktan sonra yaptığı konuşmasında; Alaminyo köyünde ikamet eden masum ve savunmasız insanlarımızın ailelerinden koparılarak, şehit edilişlerinin, tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirterek barış çağrısında bulundu ve “Geliniz adamızı dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası yapalım. Savaşların olmadığı, huzur ve refah içinde yaşamanın yollarını birlikte arayalım” dedi.

Başkan Ali Karavezirler, Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde yaşayan ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit düşen 15 kişi ile 1967’de şehit edilen 5 Alaminyolu olan Fevzi Hanifiler, Mehmet Hanifiler, Mustafa Hanifiler, Halil Yücetürk, Altay Alaminyolu, Güney Alaminyolu, Hasan Özersay, Hüseyin Özersay, Ali Kozok, Mehmet Kozok, Tahir Kaptanoğlu, Osman Reis, Hasan Kandıralı, Ali Kunduracı, Mehmet Özarifoğlu, Ömer Taşbel, Mustafa Taşbel, Ahmet Alkım, Hasan İmam ve Zafer İmamoğlu’nu saygı ile andı.

Saat 19.30’da; anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Defne Su Yücetürk ve Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Zalihe Tatarlar günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerini okudu