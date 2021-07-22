Ağız birliği yaptılar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş’ın bir bölümünün askeri statüsünün kaldırılacağı ve Maraş açılımının ikinci aşamasına geçileceği şeklindeki yapmış olduğu açıklama Rum siyasi partilerin ve diğer ilgililerin tepkisine neden oldu.

Haravgi gazetesine göre AKEL konu hakkında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kapalı Maraş’ın bir bölümünün askeri statüsünün kaldırılacağı ve eski sakinlerin ve hak sahiplerinin geri dönmesine ilişkin duyurusunun, geçici BM idaresi altında iadeyi öngören Güvenlik Konseyi kararlarını mutlak şekilde etkisiz hale getirmeye yönelik başka bir adımı teşkil ettiğini savundu.

AKEL açıklamasında “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Tatar’ın açıklamasına yönelik tebriklerinin, tüm konunun, Türkiye’nin değil ‘sahte devletin’ kararı olarak göstermek amacıyla rollerin paylaşıldığını ortaya koyduğunu” savundu.

Tam 47 yıldır boş olan bir bölgenin, yasal sahiplerine verilmek için yeniden yerleşime açılmasının, gerçekte Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını yaraladığını savunan AKEL, bu nedenden dolayı, eğer Kıbrıs sorununun çözümünü istiyorlarsa uluslararası toplumdan kararlılıkla derhal buna tepki göstermesini beklediklerini ifade etti.

Mesajlar dikkate alınmadı

DİSİ, “Türkiye’nin yeni ve yasa dışı açıklamalarının” uluslararası hukuk çerçevesi, Avrupa Konseyi sonuç bildirgeleri ve uluslararası toplumun Türkiye’ye gönderdiği mesajların dışında hareket ettiğini ileri sürdü.

DİKO konuyla ilgili açıklamasında Türkiye’nin cüretkarlığı, uluslararası toplumun müsamahası,Türk metotlarının engellenmesinde talepkar strateji eksikliğinin kendilerini yeni oldubittilerin eşiğine getirdiğini belirtti.

DİPA, ise açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümete, özellikle Avrupa Birliği olmak üzere tüm gidişatlara yönelik harekete geçmesi çağrısında bulundu.

ABD ve AB’nin tepkisi

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri’nin, Maraş açılımı konusuna hemen reaksiyon gösterdiğini yazdılar.

Habere göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komseri Josep Borrell kapalı Maraş bölgesine ilişkin açıklama konusundaki endişesini dile getirdi.

AB’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını rehber almaya devam edeceğini söyleyen Borrell, bu kararlara uymayan Maraş ile ilgili olarak herhangi bir faaliyetin yapılmaması gerektiğini de savundu.

Borrell, Maraş’taki durumla ilgili sorumlunun Türkiye hükümetinin olduğunu düşünmeye devam ettiğini belirtti ve AB’nin, Kıbrıs ile ilgili yarınki (bugünkü) BM Güvenlik Konseyi’ndeki kapalı istişareleri yakından takip edeceğini de söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı adayı Karen Donfried, adaylığını Senato’da sunarken yaptığı açıklamada Maraş’taki durumun Güvenlik Konseyi’ne havale edilmesi gerektiğini söyledi.

Donfried ayrıca bu faaliyete güçlü bir yanıt verilmesi amacıyla uluslararası toplumun cesaretlendirilmesi gerektiğini de savundu.