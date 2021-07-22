3 can kaybı oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 12 bin 138 test sonucu 77'si yerel 92 pozitif vakaya rastlandı, 160 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 73 bin 98 PCR ve hızlı test yapıldı bin 14 yeni vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelirken, 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu. 77 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan 19 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle;

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-1,Ortaköy-1,Gönyeli-6, Marmara-2, K.kaymaklı-2, Kızılbaş-1, Göçmenköy-1, Hamitköy-3, Gaziköy-2.

Girne: Girne Merkez-10, Karaoğlanoğlu-1, Dikmen-1, Alsancak-7, Çatalköy-2, Lapta-5, Yukarı Girne-2, Boğazköy-2, Karşıyaka-2, Doğanköy-1, Beylerbeyi-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez- 8, Vadili-1, Pile-3, Çanakkale-1,Tuzla-2, Anadolu-1, Ulukışla-1.

İskele: Yenierenköy-1

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez- 1

Lefke: Gemikonağı-1, Lefke Merkez-1, Doğancı-1.

Covid-19 genel tablosu

Yapılan toplam test sayısı: 1.769. 323

Toplam vaka sayısı: 10.190

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 8954

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1199

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 60

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1002

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 131

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 37

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 519

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 447

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 125

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 2473

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 27.135.

Güneyde vakalar bini aştı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 73 bin 98 PCR ve hızlı test yapıldı bin 14 yeni vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 78 ve 82 yaşlarında iki erkek ve 89 yaşında bir kadın olduğu açıklandı Hastanede 63'ü ağır 243 kişinin yattığı belirtildi.