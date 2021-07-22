‘Tek seçenek çözüm’

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “Yolumuzun tek yönü vardır, o da çözümdür; çünkü çözümsüzlük çözüm değildir” dedi.

Filelefheros gazetesinin haberine göre, 1974 Barış Harekâtı’nda hayatını kaybedenler için Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki Apostolos Varnavas Katedrali’nde düzenlenen anma töreninde konuşan Hristodulidis, “bölünmeye” razı olmadıklarını, çünkü geçen zamandan ve durağanlıktan kimin faydalandığını gayet iyi bildiklerini ifade etti.

Hristodulidis, herkesin gereken siyasi iradeyi göstermesi halinde, Yunan Hükümeti ile uzlaşı içerisinde Kıbrıs sorunu gibi dikenli bir sorun için çıkış yolu bulunabileceğini savunarak, adayı yeniden birleştirecek kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunmasının herkesin başarısı olacağını söyledi.

Hristodulidis “Haydi hepimiz bu başarı hedefiyle birleşelim ve galip ya da mağlup aramayalım, çünkü çözüm olmazsa hepimiz, Rumlar ve Kıbrıslı Türkler mağlup olacak” iddiasında bulundu.

Mitsotakis’in mesajı

Gazetenin bir diğer haberinde ise, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in harekatın yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesaja yer verildi. Mitsotakis “Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki tehditlerinden vazgeçmesinin zamanının geldi” dedi.

Habere göre Miçotakis, harekatta dökülen kanın getirdiği oldu-bittilerin uygar dünya tarafından reddedildiğini; ancak adayı yeniden birleştirecek, askerin olmadığı adil ve kalıcı bir çözüm mesajının güçlü olmaya devam ettiğini savundu.

Miçotakis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın her daim dayanışma içerisinde olduğunu da yineledi.

Bu arada, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panayotopulos da, Yunan Askeri Mezarlığı’nda yapılan anma töreninde, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirileceği mesajını verdi.

Sirenler çaldı, ayinler yapıldı

Gazete, bir başka haberinde de Güney Kıbrıs’ta harekâtın yıldönümü nedeniyle sirenlerin çaldığını ve çeşitli anma etkinlikleriyle ayinler düzenlendiğini yazdı.

Haberde, sabah saatlerinde siyasi liderlik, devlet yetkilileri ve üst düzey askeri erkânın katılımıyla ayin yapıldığı ve dua edildiği kaydedilirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopulos tarafından hayatını kaybedenlerin mezarlarına çelenk bırakıldığı belirtildi.