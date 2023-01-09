Borsa yüz güldürmedi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bıraktığımız haftayı yüzde 3,03 kayıpla 5.341,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.961,31 puanı, en yüksek 5.704,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,28 azalışla 5.158,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,96 kayıpla 8.551,57 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,31 düşüşle 4.529,69 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 3,08 azalışla 6.165,83 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 18,24 ile Gübre Fabrikaları TAŞ oldu.

Gübre Fabrikaları TAŞ'yi yüzde 9,20 ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret, yüzde 9,12 ile Ege Endüstri ve Ticaret AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 23,58 ile Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 14,90 ile Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ticaret AŞ, yüzde 14,50 ile Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 218 milyar 746,15 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 204 milyar 840 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 201 milyar 350,3 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı son bir haftada yüzde 2,56 artışla 1.122,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55 kazançla 7 bin 517 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,28 değer kazanarak 18,7700 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,40 azalışla 19,9000 lira oldu.

Bir önceki hafta 22,5700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, son bir haftada yüzde 0,22 kazançla 22,6200 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise yüzde 0,33 değer kaybederek 20,2190 liradan alıcı buldu.

