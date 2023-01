Yemesi pahalı hayali bedava

Suna ERDEN

Sofraların vazgeçilmez ürünleri olan, beslenme açısından en önemli gıdalar arasında yer alan ve yemelerin ana malzemesini oluşturan et, balık, tavuk fiyatları cep yakıyor. Kırmızı et fiyatlarında en uygunu kilosu 219 lirayla kuzu gerdan olurken, bir kilo kıyma 342 liraya satılıyor. Mangal ziyafetinin olmazsa olmazı kuzu şiş ise kilosu 322 liraya satılıyor. Kuzu pirzola 235 liradan reyonlardaki yerini alırken, tosun kuşbaşı 322,90, tosun biftek ise 344 liradan alıcı bekliyor.

Tavuk fiyatlarına bakıldığında üretici firma ve markaya göre rakamlar değişiyor. Tüm tavuk en ucuzu 85 lira olurken, marka veya gramajına göre 129 liraya kadar çıkıyor.

Balık fiyatlarına bakıldığında ise Orfoz 350, Voppa 110, levrek türüne göre 180 ile 220 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İki adeti bir kiloya denk gelen çipura türüne göre 130 ile 160 liraya satılırken, somonun kilosu 290 liraya kadar çıkıyor. Hamsi, kolyoz ve kefal ise 100 liradan satılıyor.

Balığa 11’inci zam yolda

Geride bıraktığımız 2022 yılında balık fiyatlarına 10 kez zam yapılırken, yeni bir artışın gündemde olduğu belirtildi.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Fish World’un direktörü Göktuğ Pehlivan, dört tarafı denizle çevrili ada ülkesinde balık fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

“Birincisi küçük veya büyük tüm işletmeler, kira, elektrik, su, vergi artışları nedeniyle zor durumda. Bu giderler arttığı için balık fiyatları da olumsuz etkileniyor.

Mazot, asgari ücrete yapılan artışla beraber yeni bir zam gündeme geldi. 2022 yılında balığa 10 kez zam yapıldı. Birkaç gün içerisinde yeni zam daha yapılabilir…

İkinci neden ise Türkiye ve Rum tarafından serbest olan trol, gırgır balıkçılığına KKTC’de müsaade edilmiyor. Trol, gırgır balıkçılığı ülkemizde yasak olduğu için balığı ithal ediyoruz. Bu da zaten balığın pahalı olması anlamına geliyor.”

Göktuğ, fiyatların dengede kalması için devletin işletmelere destek vermesi gerektiğini söyledi.

Et fiyatları

Çeşitli market ve balıkçılardan elde edilen et, balık ve tavuk fiyatları şöyle:

Kuzu şişlik 322,90 TL

Kuzu kol, 236, 90 TL

Kuzu but 239,90 TL

Kuzu pirzola 264, 90 TL

Kuzu gerdan 219 TL

Tosun kuşbaşı 322,90 TL

Tosun kıyma 342, 90 TL

Tosun biftek 344 TL

Balık fiyatları

Orfoz 350

Çinekop 180 TL

Mineri 150

Voppa 110 TL

Çiftlik Levrek 180 TL

Deniz Levrek 220 TL

Çiftlik Çipura 130 TL

Deniz Çipura 160 TL

Hamsi 100 TL

Kolyoz 100 TL

Somon 290 TL

Kefal 100 TL

Yengeç 120 TL

Catfish 100 TL

Tavuk fiyatları

Tüm tavuk 85-129 TL

4 adet but 40 TL

5 adet kanat 45 TL

Tavuk ciğer 33 TL