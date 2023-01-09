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Piyasa kendi kuralını uyguluyor

Bakanlığın açıkladığı meyve, sebze satış fiyatları ile açık pazar ve marketlerdeki etiketler arasında büyük fark var

Piyasa kendi kuralını uyguluyor

Hamit ER
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı geçtiğimiz Cuma günü 3 gün süreyle geçerli olacak toptan taze meyve ve sebze fiyatlarını belirleyerek, halka duyurdu.
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarı ziyaret eden Diyalog ekibi bakanlığın açıkladığı fiyatlarla pazardaki rakamların örtüşmediğini belirledi. Bazı ürünler arasında fark olduğu gözlemlenirken, birkaç ürünün bakanlığın fiyatlarıyla aynı olduğu görüldü.
Mesela bakanlık kapya biberin fiyatını 38 olarak açıklarken, pazarda kilosu 50 liradan tezgaha kondu.  Domates bakanlığın listesinde 12 lira olurken, tezgahta 15 liradan satışa sunuldu. Bazı ürünlerin fiyatı ise bakanlığın açıkladığı rakamlarla örtüştü.
Havuç hem pazarda hem de bakanlığın açıkladığı listede belirlenen fiyata yani 13 liraya satıldı. 
Bakanlığın açıkladığı fiyatın altında satışa sunulan ürünler ise salatalık ve limon oldu. 

Yeni fiyat açıklanana kadar eskisi geçerli
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, geçen hafta itibarıyla pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarını bakanlığın resmi web sitesinde duyuruyor.
 Yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatlar geçerli oluyor.
 Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komite tarafından söz konusu fiyatların duyurulmasıyla, çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapılması ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebilmesi amaçlanıyor.

Bakanlığın açıkladı rakamlar                   Pazardaki fiyatlar
Kapya biber 38  TL                                           50 TL
Domates 12    TL                                            15 TL
Patates 11    TL                                                12 TL
Salatalık 25   TL                                                23 TL
Şeker portakal 11    TL                                    15 TL
Limon 5,50   TL                                                  5 TL
Soğan 15    TL                                                  15 TL
Havuç 13  TL                                                    13 TL
Sarma beyaz 11    TL                                     15 TL
Biber acı yeşil    60    TL                                60 TL
Brokoli   16  TL                                              20 TL
Çilek paket  27   TL                                    37 TL
Avokado    18     TL                                   25 TL
Pancar 22     TL                                        25 TL
Karnabahar  8   TL                                   15 TL


 

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023, 10:52
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