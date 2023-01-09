Piyasa kendi kuralını uyguluyor

Hamit ER

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı geçtiğimiz Cuma günü 3 gün süreyle geçerli olacak toptan taze meyve ve sebze fiyatlarını belirleyerek, halka duyurdu.

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarı ziyaret eden Diyalog ekibi bakanlığın açıkladığı fiyatlarla pazardaki rakamların örtüşmediğini belirledi. Bazı ürünler arasında fark olduğu gözlemlenirken, birkaç ürünün bakanlığın fiyatlarıyla aynı olduğu görüldü.

Mesela bakanlık kapya biberin fiyatını 38 olarak açıklarken, pazarda kilosu 50 liradan tezgaha kondu. Domates bakanlığın listesinde 12 lira olurken, tezgahta 15 liradan satışa sunuldu. Bazı ürünlerin fiyatı ise bakanlığın açıkladığı rakamlarla örtüştü.

Havuç hem pazarda hem de bakanlığın açıkladığı listede belirlenen fiyata yani 13 liraya satıldı.

Bakanlığın açıkladığı fiyatın altında satışa sunulan ürünler ise salatalık ve limon oldu.

Yeni fiyat açıklanana kadar eskisi geçerli

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, geçen hafta itibarıyla pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarını bakanlığın resmi web sitesinde duyuruyor.

Yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatlar geçerli oluyor.

Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komite tarafından söz konusu fiyatların duyurulmasıyla, çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapılması ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebilmesi amaçlanıyor.

Bakanlığın açıkladı rakamlar Pazardaki fiyatlar

Kapya biber 38 TL 50 TL

Domates 12 TL 15 TL

Patates 11 TL 12 TL

Salatalık 25 TL 23 TL

Şeker portakal 11 TL 15 TL

Limon 5,50 TL 5 TL

Soğan 15 TL 15 TL

Havuç 13 TL 13 TL

Sarma beyaz 11 TL 15 TL

Biber acı yeşil 60 TL 60 TL

Brokoli 16 TL 20 TL

Çilek paket 27 TL 37 TL

Avokado 18 TL 25 TL

Pancar 22 TL 25 TL

Karnabahar 8 TL 15 TL





Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023, 10:52