Hükümet göreve

Ömer KADİROĞLU

Diyalog vatandaşa yeni yılda hükümetten beklentisinin ne olduğunu sordu. Görüşlerini paylaşan vatandaşın en büyük sorununun hayat pahalılığı olduğu ortaya çıktı. Yollardaki eksiklikler de vatandaşın gündemini oluştururken, son iki aydır yaşanan ilaç kıtlığı da öncelikli sorunlar arasında yer aldı.

Vatandaşlar, asgari ücretin belirlenmesinin ardından zam yağmuru başladığını; hemen her gün marketlerdeki fiyatların değiştiğini ifade ederek, piyasanın ucuzlatılması ve denetimin artırılması çağrısı yaptı. Vatandaşlar, yollardaki eksikliklerin giderilerek, can güvenliği açısından uygun hale getirilmesini talep etti.

Ne dediler…?

Hacı Ali Özdeniz

“Yeni yıla girdik ve yeni yılda hükümetten beklentimiz kara yollarının bir an önce yapılmasıdır. Gözümüze en çok batan yollarımızın içler acısı durumu ve yollarımızdaki eksikliklerin giderilmesidir. Yol çizgileri, tabelalar, fosforlar ve asfaltın kötü durumunun düzeltilmesini istiyoruz. Yollarda aydınlatma olmadığı için göz gözü görmez ve özellikle bir yağmur yağdığı zaman görüş mesafesi çok düşüyor. Daha güzel ve güvenli yollarda seyahat etmek istiyoruz.”

Erden Gürsözlü

“Hükümetin çalışmalarından memnunum. Göreve geldikleri günden bu yana ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bazı eksiklikler olabilir ancak bu eksikliklerin de giderileceği inancındayım. Yeni yılda hükümetten beklentim aynı şekilde çalışmalarını sürdürmeleridir.”

Hakan Özipek

“Hükümetin çalışmalarından memnun değilim. Her şey çok pahalı oldu ve bunu önlemek için bir çalışma yapılmıyor. Yeni yılda hükümetten beklentim piyasanın ucuzlatılması için çalışmalarıdır. Yaşam çok zorlaştı ve piyasada fiyatların denetlenmesini istiyorum. Hükümet isterse bunu yapabilir ancak bu yönde bir çalışma yapmak yerine sadece para almayı biliyorlar ve bunun dışında bir icraat göremiyoruz.”

Hanife Yücel

“Hükümetten yeni yılda beklentimiz marketlerin denetlenmesidir. Hemen hergün farklı fiyatlarla karşılaşmaktan yorulduk. Piyasadaki fiyat artışına karşın belirlenen asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Her şey çok pahalıdır ve hükümetten tek beklentimiz piyasada etkin bir denetim yapması ve piyasayı ucuzlatmak için çalışmalarıdır.”

Arman Taşmaz

“Hükümetin faaliyetlerinden memnun değilim çünkü piyasada denetim yapmadığı için aşırı yüksek fiyatlarla karşılaşıyoruz. Pahalılığın yanı sıra yollarımızın durumunun da iyileştirilmesini istiyoruz. Bir tane sağlam yolumuz kalmadı. Piyasayı denetlemeleri, ucuzluğu sağlayacak çalışmalar yapmaları ve yolları bir an önce güvenli hale getirmelerini istiyoruz. Karanlık yollarda can güvenliği olmadan gitmek zorunda kalıyoruz. Bu konuların düzeltilmesi için çalışmalarını istiyoruz.”

Özdemir Soykıray

“Pahalılık nedeniyle şikâyetçi olmayan yoktur. Gelen gideni aratır derler ya işte bu hükümet de aynen öyle. Hastalar ilaç bulamıyor ve bunun için bir çalışma yapmıyorlar. Öte yandan yolların ölüm yolu olduğunu görüyoruz. Özellikle yağmur yağdığı zaman hiç bir şey göremiyoruz. Biz bu yollardaki sorunları görüyoruz da ülkeyi idare edenler yolların durumunu görmüyor mu? Pahalılık nedeniyle insanlar geçimlerini sağlayamıyor ve hükümetten bu noktada beklediğimiz pahalılığı önleyecek çalışmalar yapmaları, yollardaki olumsuzlukları gidermeleri ve en önemlisi de sağlık alanında daha ciddi çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Halil Özkan

“Hükümetin çalışmalarından çok da memnun değiliz. Evet, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ancak pahalılık aldı başını gidiyor. 2023 yılında hükümetten beklentimiz her gün artan bu fiyatların denetlemesi, halkın alım gücünü arttırmak için çalışmaları ve piyasada etkin bir denetim yapmasıdır. Yollarımız çok kötü durumdadır. Özellikle işlek caddelerde aydınlatma, uyarıcı levhalar, çizgiler ve daha birçok eksiklikler vardır. Bu eksiklikleri gidermeleri ve halkın alım gücünü arttıracak çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”