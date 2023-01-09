600 asker öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın geçen hafta Rus kışlasına yaptığı saldırının intikamını aldıklarını açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı yeni yılda yeniden alevlendi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yeni yılın ilk dakikalarında Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde bulunan Makeyevka'daki Rus askerlerinin geçici konuşlandığı noktaya füzeli saldırı yapmasına karşılık misilleme operasyon düzenlendiğini duyurdu. Son 24 saatte Rus istihbaratının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde geçici konuşlanma noktalarını tespit ettiğini ve bu istihbaratın bazı bağımsız kanallarca doğrulandığını belirten Konaşenkov, şehirdeki 28 numaralı yurtta 700'den fazla, 47 numaralı yurtta ise 600'den fazla Ukrayna askeri bulunduğunu kaydetti. Konaşenkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geçici olarak konuşlandığı bu noktalara düzenlenen büyük çaplı füze saldırısı sonucunda 600'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini” öne sürdü. Ayrıca Rus Hava Kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusuna ait 5 savaş uçağı düşürdüğünü aktaran Konaşenkov, “Harkiv bölgesindeki Lozovoye yakınlarında Su-27, Harkiv bölgesindeki İzyum yakınlarında Su-24, Novıy Donbas ve Nikolaypolye yakınlarında 2 Su-25, Donetsk bölgesinde Veseloye yakınlarında Mig-29 model savaş uçaklarını vurduk.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’dan açıklama

Ukrayna’nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk şehrine 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti. Kirilenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’da Rusya’ya karşı devam eden savaş kapsamında Donetsk cephesindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Rus güçlerinin Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk ve Konstantinovka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini aktaran Kirilenko, şu ifadeleri kullandı: “Düşman gece yarısından sonra, Kramatorsk’a 7 ve Konstantinovka’ya 2 roket saldırısı düzenledi. Kramatorsk’ta bir eğitim kurumu, bir sanayi tesisi ve bir garaj, Konstantinovka’da da bir sanayi bölgesi hasar gördü. Neyse ki can kaybı olmadı.”

“Harlivka’ya da saldırı düzenlendi”

Kirilenko, Rus kuvvetlerinin ayrıca bölgedeki Horlivka şehrine de saldırdığını, bir sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk’a düzenledikleri füze saldırısında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü iddia etmişti.

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Güney Sudan Devlet Başkanı altını ıslattı, görüntüyü yayınlayan gazeteciler gözaltına alındı

6 kişinin başı yandı

Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’nin bir açılış töreninde altını ıslattığı görüntüyü yayınladığı gerekçesiyle 6 gazeteci gözaltına alındı. ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Güney Sudan'da altını ıslatan devlet başkanının görüntülerini yayınlayan gazeteciler gözaltına alındı. CPJ’den yapılan yazılı açıklamada, “3 Ocak Salı günü Ulusal Güvenlik Servisi görevlileri, devlet tarafından yönetilen Güney Sudan Ulusal Kanalı’ndan (SSBC) 6 gazeteciyi gözaltına aldı. Gazeteciler, Aralık ayında sosyal medyada geniş çapta yer bulan ve ülke devlet başkanının altını ıslattığı bir görüntüyü sızdırdıkları iddiasıyla soruşturma altında. SSBC o görüntüleri yayınlamadı” denildi. CPJ Afrika Temsilcisi Muthoki Mumo, gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, “Yetkililer bu 6 SSBC çalışanını koşulsuz olarak serbest bırakmalı ve daha fazla yıldırma veya tutuklama tehdidi olmadan çalışabilmelerini sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.