Çekler hazır

Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Değişiklik Tüzüğü gereğince sürüsü kapatılan 6 küçükbaş hayvan üreticisine bin 12 vaka için toplam 2 milyon 530 bin TL tazminat ödemesi yaptı.

Açıklamada, üreticilerin, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği bildirildi.

Süt bedellerinin ödendiği duyuruldu

Süt Endüstrisi Kurumu da, 1-5 Eylül dönemindeki küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamının ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, SÜTEK’e süt veren 657 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı olan 96 milyon 14 bin 124 TL üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, akaryakıt desteklerinin ödendiğini de açıkladı.

Açıklamada, 2021-2022 bitkisel üretim sezonu (kuru tarım, nadas, sulu yem bitkileri, narenciye, bağ, meyve ağaçları, zeytin, badem, harup, sebze, sera alanları, ilkbahar ve sonbahar patatesi) ve 2022 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla önceden yüzde 50’si yatırılan akaryakıt desteğinin geriye kalan kısmının, hesap kapatma ödemesi olarak kartlara aktarıldığı kaydedildi.

Buna göre 8 bin 808 üreticiye toplam 37 milyon 771 bin 876 TL yatırıldı. Üreticiler kartlarına aktarılan hak edişlerini yarından itibaren benzin istasyonlarında kullanabilecek.

TÜK’ten üreticilere 117 milyon TL

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), zahire üreticilerine 117 milyon 108 bin 541 TL ödeme yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, 2023 yılı zahire alım dönemi içerisinde zahire üreticilerinden, 26 Haziran-5 Ekim tarihleri arasında 9 milyon 63 bin 10 kg yemlik arpa, 1 milyon 54 bin 400 kg tohumluk materyali arpa, 2 milyon 160 bin 240 kg sert buğday, 1 milyon 102 bin 830 kg yumuşak buğday, 729 bin 320 kg tohumluk materyali sert buğday, 226 bin 550 kg tohumluk materyali yumuşak buğday alımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kurumun 20 Ekim tarihinde zahire bedellerini ödediği ifade edilen açıklamada, zahire üreticilerine 117 milyon 108 bin 541 TL ödeme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ülke adına üretim yapan tüm zahire üreticilerine teşekkür edildi.