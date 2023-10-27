Antalya’dan mesaj verdi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, Antalya’da düzenlenen Antalya 2023 Turizm Fuarında yerini aldı.

Verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı fuarda Ataoğlu’na Antalya Valisi Hulusi Şahin, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da eşlik etti.

Türkiye’nin ve Akdeniz’in en verimli turizm fuarı olarak beşinci kez turizm sektörünün dinamiklerini bir araya getiren Antalya 2023 Turizm Fuarı’na, 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyoneli katılıyor.

KKTC, ulusal ve uluslararası tur operatörleri, çevrim dışı ve çevrim içi seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, havayolları, ulaşım şirketleri, rekreasyon alanları, bilgi teknolojileri, gastronomi ve servis sağlayıcılar ile finansal kurumları bir araya getiren Antalya 2023 Turizm Fuarı’na, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı profesyonel ekibi yanı sıra, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Sağlık Turizmi Konseyi üyelerinden oluşan bir heyetle temsil ediliyor.

Tanıtıcı yayınların yer alacağı KKTC standında ayrıca, Kıbrıs Türk geleneksel tatları da ziyaretçilerle buluşturulacak.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Antalya Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs için oldukça önem arz ettiğini ifade ederek, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ataoğlu, "Tüm turizm profesyonelleri ve ziyaretçilere ülkemizi keşfetmeleri için kapılarımızı açıyoruz" dedi.

