Patronlara da soruşturma 

Alayköy Sanayi bölgesinde gerçekleştirilen denetim sonucu ülkede kaçak bulundukları ve izinsiz çalıştırıldıkları tespit edilen, biri Bangladeş, bir diğeri Nijerya ve 5’i Pakistanlı zanlı dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, onları kaçak çalıştıran iş yerleri hakkında da soruşturma başlatılmasına emir verildi.

Polis memuru, 23 Ekim 2023 tarihinde 20.00-24.00 saatleri arasında Alayköy 'de sanayi sitesi içerisinde düzenlenen asayiş operasyonu kapsamında arama yapılan işçi yatı evlerinde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 8 kişinin tutuklandığını söyledi.

Polis, tutuklanan 8 kişiden Bangladeşli zanlılar Md.Shajan Gazi’nin 79 gün, Muhammad Ehsan Tanver’in 2023 yılı 4 Temmuz'dan itibaren, Pakistanlı zanlılar Muhammad Ali Mazhar Hussaın’in 118 gün, Muhammad Asim’in 2023 yılı Ağustos ayından itibaren, Uzair Nısar’ın 2023 yılı 15 Temmuz'dan itibaren, Muhammad Tayyab’ın bin 16 gün ve Nijeryalı Kingsley Ogwuba’nın 537 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını söyleyerek, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar ise ülkeye gelir gelmez çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme ayrıca, zanlıların kaçak olarak çalıştığı iş yerleri ile ilgili soruşturma yapılmasına, sonucun 14 gün içerisinde huzura sunulmasına direktif verdi.