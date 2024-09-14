Enerjide değişim şart

Avrupa Komisyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının 2024'te, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik üretiminde rekor kırdığını belirtti.

Yeni yayınlanan veriler, 2024'ün ilk altı ayında bloğun ihtiyaç duyduğu elektriğin yarısının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını ve fosil yakıtları geride bıraktığını ortaya koydu.

Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı "Enerji Birliği'nin Durumu" adlı rapor, bloğun enerji ve iklim hedeflerine yönelik ilerlemesini değerlendiren yıllık bir çalışma.

Rapora göre, rüzgar enerjisi ilk kez nükleer enerjinin ardından AB'nin en büyük ikinci elektrik kaynağı olarak doğal gazı geride bıraktı. AB ayrıca, 2023'teki 56 gigawatt'lık (GW) yeni güneş enerjisi kurulumuyla, 2022'deki 40 GW'lık bir önceki rekoru egale etti

Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yenilenebilir enerji kurulumları açısından iki rekor yılın ardından, 2024'ün ilk yarısında rüzgar ve güneş enerjisi yeni zirvelere ulaştı ve elektrik üretiminde fosil yakıtları ilk kez geride bıraktı," dedi.

Ayrıca elektriğe olan talep de düştü, ancak enerji tüketimini 2030 yılına kadar yüzde 11.7 oranında azaltma hedefini karşılamak için verimliliğe yönelik çabaların artırılması gerekiyor.

Güney de adım attı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fransız “TotalEnergies” şirketinin, Güney Kıbrıs’taki faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediği ve bu bağlamda, Limasol’a güneş parkı kuracağı bildirildi. Limasol’daki Vasa, Asgata ve Sanida köyleri arasındaki bölgeye 100 MWp gücünde güneş parkı inşa etmek için kolların sıvandığı kaydedildi.

KKTC’de fosil yakıt üretim kaynağı

KKTC'de ise her yıl tüketilen yaklaşık 1,5 milyar kilovatsaatlik elektriğin büyük bölümü halen fuel-oil ile çalışan santrallerden sağlanıyor.