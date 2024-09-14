Karar Salı’ya kaldı

Ömer KADİROĞLU

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, yeni asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağını söylerken; Hür-İş başkanı yüzde 19.9 oranında artış beklentisinden söz etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda dün saat 09.50’de başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Ali Başman katıldı.

İşçileri temsilen Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, toplantıya üzerinde "Yoksullaşmaya hayır" yazılı tişörtle katıldı.

Gardiyanoğlu: 18 Eylül’e kadar belirlememiz gerekiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, geçen hafta açıklanan hayat pahalılığının ardından dün ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gardiyanoğlu, “Asgari ücreti 18 Eylül’e kadar belirlememiz gerekiyor. O günden sonra 10 günlük itiraz süresi olacak. Bu da 28 Eylül eder. Eğer itiraz olursa, 10 günlük sürenin dolmasının ardından bir sonraki gün, itiraz kurulu toplanır. Belirlenen yeni asgari ücreti, 30 Eylül’de Bakanlık olarak Resmi Gazete’de yayınlamakla mükellefiz.” ifadelerine yer verdi.

Hükümete, ‘Ateş böceği’ benzetmesi

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nı temsilen Ali Başman da, “Asgari ücret konusunda daha sağlıklı bir tespit yapabilmek için Hayat Pahalılığı’nın yanında gıda kalıbı ve yasanın 4’üncü maddesinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan diğer tüm belirleyici unsurlar önümüze tam olarak gelmedi” dedi.

İşçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümet yetkililerinin “ağustos böceği” gibi uyuduğunu öne sürdü.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini brüt 33 bin 926 TL, net 29 bin 516 TL olarak belirlemişti.