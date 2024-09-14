Fiyatlar uçtu

Ömer KADİROĞLU

Asgari ücretle ilgili tartışmalar devam ederken, esas sorunun maaş artışı değil, pahalılık olduğunu belirten vatandaşlar; devletin buna bir çare bulması gerektiğini söylüyor. Vatandaşlar; piyasanın denetimsiz olduğunu, keyfi zamlar yüzünden 4 kişilik bir ailenin aylık 100 bin lira maaşla dahi geçinemediğini söylüyor.

Ana tüketim maddelerinde vergilerin kaldırılmasını talep eden vatandaşlar, böylesi bir adım atarken, ithalatçı ve satıcıların denetlenmesinin şart olduğunu ifade ediyor. Vatandaşlar, güneye geçme şansı olanların artık kuzeyden alış-veriş yapmadığını belirterek, Rum Yönetiminin bazı zorunlu tüketim maddelerinde KDV’yi sıfırladığına dikkat çekiyor.

Ne dediler?..

Sare Vamık

“Asgari ücretin arttırılması adına görüşmeler yapılıyor ancak asgari ücretin arttırılması pahalılığa karşı bir çözüm değildir. Geçmişte de gördük ki asgari ücret her arttığında piyasada fiyatlar arttı ve çözüm olmadığını gördük. Ucuzluğu başka türlü yaratmaları gerekiyor çünkü asgari ücretin artması pahalılığı engellemiyor. Bugünkü şartlarda 4 kişilik bir ailenin yaşamını iyi bir şekilde sürdürmesi için gerekli olan maaş eğer tek kişi çalışıyorsa 100 bin liradır. Asgari ücretle piyasa fiyatları konusu içinden çıkılmaz bir hal aldı. Asgari ücreti arttırırken işverenin de düşünülmesi gerekiyor. İnsanlar bu rakamları ödeye bilecek mi diye düşünülmeli. Dünyada bu iş nasıl çözüldü ve ona göre bir çözüm üretilmelidir.”

Hülya Dolmacı

“Asgari ücretin arttırılması ülkedeki pahalılığa karşı bir çözüm değildir. Asgari ücret arttıkça piyasadaki ihtiyaçlarımızın fiyatları da yükseliyor. Bugün 100 bin lira asgari ücret verseler de piyasa fiyatları durmadığı sürece bir anlam ifade etmiyor. Yetkililer piyasada etkin denetimler yapmaları ve ekonomiyi ona göre dışarıda iyi duruma getirmeleri gerekiyor.”

Erkan Aksel

“Asgari ücretin artması ile piyasanın fiyatlarının artması bir gelenek haline geldi. Asgari ücretin artması pek bir şey ifade etmiyor. Bir diğer yandan özel sektör işverenleri çalışanlarına bu belirlenecek asgari ücreti verebilecek mi? Bir cebinizden koyuyorsunuz diğer cebinizden çıkıyor o nedenle de bir şey ifade etmiyor. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Bu işlerde radikal kararların alınması gerekiyor ve bunu siyasiler yapmalıdır. Çözüm üretme yönünde eğer halka döneceklerse bence KDV’yi özellikle gıda, çocuk bezi, et, süt ve benzeri temel tüketim maddelerinde sıfırlayabilirler. Bugünkü şartlarda piyasa sabit kalmak şartıyla asgari ücret 50 bin ve üzeri olmalıdır. Şu anki durumda kısır bir döngü var ve asgari ücretle birlikte piyasa da artıyor. Bizlerin sorumlulukları var okul masrafları, çocukların ihtiyaçları vesaire derken altından kalkılmayacak yükler altındayız.”

Hasan Karahüseyin

“Asgari ücretin arttırılması pahalılığa karşı bir çözüm olamaz. Bu işin tek çözümü hayat pahalılığı olmadan mevcut durumu korumaktır ancak bunu yapacak kimse yoktur. Mevcut durumu korumaya çalışsınlar ve hayat pahalılığı vermesinler. Bugünkü şartlarda asgari ücret 70-80 bin TL olmalıdır. Ancak bu artış karşısında piyasadaki fiyatlar da sabit kalmalıdır.”

Ahmet Demirel Yeşilada

“Asgari ücretin arttırılması pahalılığa karşı çözüm değildir. Asgari ücreti arttıracaklarına piyasadaki fiyatları sabit tutmaları gerekiyor. Asgari ücret gündeme gelir gelmez piyasada hemen zam yapılıyor bir de asgari ücret yürürlüğe girdiği zaman artış geliyor. Yani tek sefer artacak olan asgari ücret karşısında piyasada iki kez üç kez zam uygulanıyor. Bugünkü şartlara ve fiyatlara baktığımızda 4 kişilik bir ailenin geçimini rahat sağlaması adına gerekli olan rakam 50 bin ve üzeri bir maaştır. Ben eşimle birlikte ikimiz de sigorta emeklisiyiz ve ayın 15’inden sonra her şeyimizi kısıtlama zorunda kalıyoruz.”

Erşen Yınal

“Asgari ücretin arttırılması pahalılığa karşı kesinlikle çözüm olmaz. Asgari ücret bir yandan yükselsin diye görüşülürken esnafımız hemen fiyatlarını yükseltiyor bir de asgari ücret belirlendikten sonra zamlar gelecektir. Yani ne asgari ücret artsın ne de fiyatlar artsın istemiyoruz. Bugünkü şartlarda 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlaması için 40 bin lira olması gerekiyor. Bu iş esnafa yaradı esnaf zenginleştikçe zenginleşiyor halk da ezildikçe eziliyor yerin dibine giriyor.”

Şerif Uludağ

“Asgari ücretin arttırılması piyasadaki pahalılığı önlemeyecek aksine pahalılık daha da artacaktır. Asgari ücret artmasın fiyatlar da sabit kalsın daha makul olacaktır. Önceden asgari ücret 6 ayda veya yılda bir yapılırdı ancak ürünlere bir zam gelmezdi ancak şimdi asgari ücret artmadan ve arttıktan sonra iki kez piyasa zamlanıyor. Bugünkü şartlarda 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlaması için 35-40 bin lira olması gerekiyor ancak piyasa eğer sabit kalacaksa bu rakam yeterli olacaktır.”