Üstel’e moral oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Büyük Buluşması gerçekleşti. UBP'lilerin akın ettiği buluşmada "istihkara devam" sloganları yankılandı.

Etkinlikte, Genel Başkan Ünal Üstel ile yola devam mesajı net olarak verildi.

Üstel, gördüğü ilgiden dolayı Gazimağusa ilçesine teşekkür ederek, " İlçe seçimlerinde en fazla katılımı gösteren Gazimağusa ilçesidir. İlçe seçimine gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Gazimağusa hem yüksek katılım göstermiş hem de yüksek bir oranla İlçe Başkanını seçmiştir" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Gazimağusa’nın kararını vermiş olduğunu söyleyen Üstel “Görüyorum ki Gazimağusa’mız, kararını net bir şekilde vermiş bulunuyor. Bu karar, istikrardır, bu karar iktidardır. Bu karar ülkeye hizmete, devamdır” ifadelerini kullandı.

"21 Eylül UBP'nin bayram günüdür " diyen Üstel, "Gazimağusa'dan İlçe seçiminde olduğu gibi kurultay gününde de yüksek katılım bekliyoruz. Bu kurultay dönüm noktasıdır. Üyelerimiz bu düşünceyle hareket etmelidir" dedi.

"Kim ne derse desin aldırmayın" ifadesini kullanan Üstel, "Benim için ne söylenirse söylesinler cevap vermiyorum. Siz de vermeyin. Bunları söyleyenler de yine bizim çocuklarımız, evlatlarımızdır. Biz birliğimizi bozdurmayız. Herkesi kucaklayarak yola devam ederiz" şeklinde konuştu.

Üstel: “Üretici, önceliğimiz olmaya devam edecek”

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Üstel, ziyarette, Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ve üreticilerle görüş alış verişinde bulundu.

Üstel’e, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve ilgili daire müdürleri ve teknik bürokratlar da eşlik etti.

Mustafa Naimoğulları, Başbakan Üstel’e kurultayda başarılar dilerken, ülke ekonomisine sağladıkları katma değerle ülkenin en büyük birliği olduklarını belirtti. Naimoğulları, “Küçükbaş hayvancılığı pazarlama ve süt fiyatları noktasında bazı sıkıntılarımız var. Kurultaydan sonra daha geniş konuşacağız. Kimseyle kavga derdimiz yok, sektörün geleceğini birlikte düşünmek ortak derdimiz olmalı” dedi.

Hayvancılar Birliği ziyaretini kurultay sürecinden bağımsız düşünmek gerektiğini ifade eden Üstel, üreten kesimleri daha ileriye götürmeye, ilk günden beridir öncelik verdiklerini söyledi.

