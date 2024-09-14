Kuzey kıbrıs’taki rum mallarına inşaat yapıp, sattığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta cezaevinde tutuklu bulunan ve aleyhine 244 dava getirilen İsrail asıllı, Türk ve KKTC vatandaşı Simon Aykut avukatı aracılığıyla yetkililere çağrı yaptı.

Türkiye ve KKTC yetkililerinden yardım isteyen Aykut’un TC ve KKTC kimlik kartlarının fotokopileri de basına servis edildi.

Rum Merkezi Cezaevinde ölüme terk edildiğini ifade eden Aykut, sağlık ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Aykut, "Rum tarafında unutuldum ve ölüme terk edildim" dedi.

İzmir doğumlu Türkiye ve KKTC vatandaşı Simon Aykut, Rum tarafında tutuklu bulunduğu cezaevinden Türkiye ve KKTC yetkililerine seslendi. Avukatı Tarık Kadri aracılığıyla açıklama yapan Aykut, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere birçok yetkili ve arkadaşlarından yardım talep etti.

Çifte standart uygulanıyor

Güney Kıbrıs'ta ciddi sağlık ve güvenlik sorunları yaşadığını belirten Aykut, mahkemenin tüm bu gerçekleri görmezden geldiğini ve siyaseten cezalandırıldığını kaydetti.

Aykut, Güney Kıbrıs makamlarının, kendisinin Güney’de varlıkları olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, çifte standart uygulandığını ifade etti. Aykut, "Bu gerçek bir mahkeme davası olmadığının en büyük kanıtıdır. Sadece beni bir siyasi varlık olarak cezalandırmaya çalışıyorlar. İnsan haklarımı ve yasal haklarımı umursamıyorlar" diye konuştu.

Aykut, kendisinin Güney Kıbrıs'ın müzakerelerdeki koşullarını iyileştirmek amacıyla kaçırıldığını ve rehin olarak kullanıldığını söyledi.

Aykut, yaşadığı durumu 1974 öncesinde Rumlara ait olan mülklerle ilgili işlemlere karıştığı iddiasıyla, Yunan tarafının gerçekten barış içinde yaşamak isteyip istemediğini sorguladı.

Aykut, "Bir ülkeyle barış içinde yaşamak istiyorsanız, o ülkenin vatandaşlarını yasa dışı bir şekilde tutuklayıp cezalandırmazsınız" şeklinde konuştu.

Simon Aykut neden tutuklu

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor. Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz gün Simon Aykut’un tutukluluk halinin 27 Eylül’e kadar devam etmesine hükmetti.

Duruşmaya bakan yargıç, sanığın aleyhine getirilen suçlamalarla bağlantılı olduğuna ve mahkum olabileceğine dair ikna olduğunu belirtti.

Kaçma riskine ilişkin, Aykut'un Kıbrıs ile bağlantısının yalnızca Larnaka'daki bir ev olduğu, Güney Kıbrıs vatandaşı olmadığı ve güneyde ikamet etmediği ifade edildi.

Ayrıca, Aykut'un üç farklı ülkenin pasaportuna sahip olması ve kuzey ile olan bağları nedeniyle kaçma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.

Aykut, 27 Eylül'de 244 suçlamaya yanıt vermek üzere ceza mahkemesi önüne çıkacak; en ciddi suçlaması ise kara para aklama olacak.