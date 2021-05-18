‘Engellenmesi şart’

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, trafik kazalarında uyuşturucu madde kullanımının da etkili olduğunun gözden kaçırıldığını belirtti.

Avcı, 9 aydır Meclis’te görüşülmeyi bekleyen, sürücülerin uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmasını engelleyecek Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yasallaşmasını istedi.

TKÖD Başkanı Avcı yazılı açıklamasında, birçok kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldiği şeklindeki haberlere işaret ederek güvenli sürüşü becerememe ve uyuşturucu kullanma gibi kaza nedenlerinin gözden kaçırıldığını belirtti.

Madde tesiri altında araç sürüyorlar

Polis ekiplerinin şüpheli hareketlerinden dolayı araçları durdurup yaptığı aramada sürücünün cebinde ve aracında uyuşturucu madde veya uyuşturucu içeren sigara bulunduğu haberlerine de dikkat çeken Avcı, ayrıca düzenlenen bazı partilerde de uyuşturucu tespit edildiğini kaydetti.

“Yani uyuşturucu maddeler araç sürerken de toplu yerlerde de kullanılmaktadır” diyen Avcı, şöyle devam etti:



Aracında ve cebinde uyuşturucu bulunan sürücülerin uyuşturucu madde tesiri altında araç kullandıkları, uyuşturucu madde kullanılan partiden sonra kanındaki uyuşturucu madde tesiri altında aracı sürerek evine dönüleceği gözden kaçırılmaktadır.Yasal düzenleme dokuz aydan beri Meclis’te görüşülmediği için sürücü kanına bakılamamakta, tutuklanma ve ehliyetine el konulmadığı için de uyuşturucu tesiri ile yollarımızda araç kullanma imkanı devam etmektedir.

Yol Güvenliği Yasası bekliyor

Avcı, sürücülerde uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmayı engelleyecek, Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 12 Ağustos 2020 tarihinden bu yana dokuz aydır Cumhuriyet Meclisi’nde raflarda bekletildiğine dikkat çekti.

Avcı, “Yollarımızdaki güvenliğimizi sağlamak asli görevi olan devlet yetkilileri ve Cumhuriyet Meclisi’ndeki milletvekilleri, Yol Güvenliği Yasası’na Meclis’te dokuz aydan beri dokunmuyorsa, uygulanması için uğraş verilmiyorsa, irade kullanılmıyorsa yol güvenliğinden ve uyuşturucu ile mücadeleden bahsedilmesi mümkün olmamalıdır” dedi.

Devlet için kara leke

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu tarafından yürütülen yasal düzenlemenin engellemelere rağmen bir yılda tamamlanabildiğini bildiren Avcı, yasa yürürlüğe girse bile Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli cihazların alımı, Sağlık Bakanlığı Laboratuvarı’nın malzeme temini için de bir süreye ihtiyaç olacağına işaret etti.

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, tüm milletvekillerinin, dokuz aydır bekletilen Yol Güvenliği Yasası’nın Meclis’te görüşülmesi ve yasallaşması için ivedilik kararı alınması çağrısında bulunarak “Böyle bir yasanın yürürlükte olmaması bir devlet için kara leke olarak dikkat çekmektedir” ifadesini kullandı.