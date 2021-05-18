"Kıbrıslı Türklerin hakkı korunacak"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayriresmi toplantısına ilişkin Yunanistan ve diğer ülkelerin Rum kesimini muhatap alıp KKTC'yi yok sayması ile ilgili son derece tavırlı olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Bugüne kadar KKTC'ye yönelik tutumları belli, fakat biz Kıbrıs Türk halkının hakkını sonuna kadar arayacağız” dedi.

Erdoğan, Sabah Gazetesi’ne KKTC hakkında açıklamalarda bulundu. 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayriresmi toplantısına ilişkin olarak da konuşan Erdoğan, Yunanistan ve diğer ülkelerin Rum kesimini muhatap alıp KKTC'yi yok sayması ile ilgili son derece tavırlı olduğunu ifade etti. Erdoğan şunları söyledi:



Bizim; Kıbrıs'ı Rumların tasallutuna bırakmamız diye bir şey söz konusu bile olamaz.Türk askerinin çekilmesi teklif dahi edilemez. Biz, önümüzdeki günlerde uluslararası platformlarda ülkelerle diplomasiye devam edeceğiz. Bugüne kadar KKTC'ye yönelik tutumları belli, fakat biz Kıbrıs Türk halkının hakkını sonuna kadar arayacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim ki; kendimizden başka kimseye güvenmiyoruz..."Erdoğan, eğer bir aksilik olmazsa Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağını da belirtti.