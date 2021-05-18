Kuzeyde 30, güneyde ise 167 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 10 bin 179 Covid-19 testi yapıldı, 23’ü yerel 30 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta bir kişi ölürken, 167 yeni vaka belirlendi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki kişi havayolu ile ülkeye geldi. Beş kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduruldukları belirtildi. 23 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakalardan sekiz kişi Lefkoşa, ikisi Girne, 10’u Gazimağusa, üçü İskele Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Taşkınköy-2, Marmara-2, K.Kaymaklı-1, Yenikent-1, Metehan-1, Alayköy-1.



Girne: Girne Merkez- 1, Alsancak-1.Gazimağusa: Gazimağusa Merkez -2, Baykal-3, Çanakkale-4, Yeniboğaziçi-1.İskele: Mehmetçik-3.

Güvende kal uygulaması

Güvende Kal Uygulamasına ilişkin güncel rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 22 bileklik takıldı, 66 bilekliğin de takibi sonlandırıldı. Halen takip edilen toplam bileklik sayısı ise bin 870’ye yükseldi.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 3 bin 660.

Güneyde bir can kaybı

Güney Kıbrıs'ta dün Covid-19’dan dolayı 1 kişi ölürken, yapılan 62 bin 304 testle 167 yeni vaka belirlendi. Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 71 bin 231, toplam ölü sayısı 347'ye yükseldi. 46 hastanın durumu ise kritik.